Сериозно увеличават минималната работна заплата, а също и майчинството за втората година
Автор: Марияна Стойчева 16:12
©
Минималната работна заплата да стане 620 евро, тоест 1213 лв. предлагат управляващите, стана ясно от брифинг на Деница Сачева след извънредно заседание на Съвета за съвместно управление, предаде репортер на "Фокус". 

"Това предложение отразява в момента действащото законодателство в Кодекса на труда, че минималната работна заплата трябва да бъде 50% от средната", обясни Сачева и допълни: 

"Взехме предвид всички мнения и изказвания до момента. Това са единствените възможни бюджети, които обединяват различните виждания на всички експерти в ССУ". 

Тя посочи и част от параметрите на Бюджет 2026: 

Майчинството през втората година да стане 460 евро, което представлява ръст от 15%, както и майките, които се връщат на работа през втората година от майчинството, да получават и 75% от обезщетението, в момента е 50%. 

От ССУ залагат в параметрите и 980 милиона евро за общините.



