Малкото старозагорско село Могилово отново се превръща в една от рок столиците на България. От днес до 12 юли там ще се проведе шестото издание на Midalidare Rock In The Wine Valley 2026, което ще събере хиляди почитатели на рок и метъл музиката от страната и чужбина.

Световноизвестни групи, къмпинг зона, винени турове и разнообразна съпътстваща програма превръщат фестивала в едно от най-мащабните и очаквани музикални събития на лятото.

През последните години Midalidare Rock In The Wine Valley се утвърди като един от най-добре организираните рок фестивали в България. Освен че привлича водещи имена от световната сцена, събитието има и сериозен принос за популяризирането на Могилово и региона като туристическа и винена дестинация.

Разположено в Долината на виното, край Чирпан и на около 80 километра от Пловдив, селото с eдва 120 жители, за няколко дни напълно променя обичайния си ритъм. Районът около Могилово все по-често е определян като "българската Тоскана". Благодарение на инвестициите в района, най-вече чрез Midalidare Estate, селото придобива изцяло нов облик. Хълмистите терени, лозовите масиви, изкуствените езера и каменните сгради с червени покриви създават атмосфера, която често се сравнява с прочутата италианска област Вал д'Орча. Освен концертите, посетителите могат да се насладят на винени дегустации, спа процедури с гледка към лозята и гурме кухня с местни продукти, което превръща фестивала в цялостно туристическо и културно преживяване.

Световни рок звезди на сцената

Фестивалът започва на 10 юли с изпълнение на Seya Nightingale – победителката в музикалното шоу "Гласът на България" през 2024 година. След нея на сцената ще се качат Tidal Dreams, Eclipse и Visions of Atlantis, а кулминацията на вечерта ще бъде концертът на легендарната американска пънк рок група Bad Religion, която ще свири за първи път в България.

Втората фестивална вечер ще предложи концерти на Gotthard, Korpiklaani, Warkings и The Baboon Show. Хедлайнер ще бъде германската пауър метъл сензация Powerwolf, която продължава световното си турне Wake Up The Wicked.

Финалът на фестивала на 12 юли ще бъде поверен на германските метъл легенди Helloween, които тази година отбелязват 40 години на сцената. Преди тях публиката ще види още Gloryhammer, Ashes of Ares, Hardcore Superstar и Burning Witches.

За доброто настроение след концертите ще се погрижат традиционната афтърпарти сцена с участието на група "Конкурент" и Васко Кръпката.

И тази година фестивалът предлага развлечения за цялото семейство. Държавният куклен театър – Стара Загора ще представи спектакли и творчески ателиета за деца, които ще допълнят програмата през трите фестивални дни.

Временна организация на движението

Заради очаквания голям брой посетители Община Чирпан въвежда временна организация на движението в периода 10 - 13 юли.

При пристигането на феновете на 10, 11 и 12 юли, между 14:00 и 21:00 часа, движението по маршрута от републикански път II-66 (Стара Загора – Чирпан) към селата Винарово и Могилово ще бъде еднопосочно.

При напускането на фестивала – на 11, 12 и 13 юли, в часовете от 00:00 до 03:00 часа, движението по същия маршрут ще бъде организирано в обратната посока – от Могилово към Винарово и път II-66.

За пътуващите към Чирпан е осигурен обходен маршрут през село Изворово.

От полицията призовават всички водачи да спазват въведената временна организация на движението, поставената сигнализация и указанията на полицейските служители, за да бъде осигурено безопасното придвижване на хилядите посетители към фестивалната зона.