|Шокираща новина за метъл феновете: Twisted Sister отменят световното си турне
От мениджмънта на групата съобщават:
"За съжаление Twisted Sister отменят турнето си по повод 50-годишнината. Поредица от здравословни проблеми на вокала Dee Snider налагат отмяната на всички планирани концерти, започващи на 25 април в Бразилия и продължаващи през летния сезон. Бъдещето на Twisted Sister ще бъде определено през следващите няколко седмици. Очаквайте новини.“
Самият Dee Snider разкрива, че десетилетията, прекарани в безкомпромисни и физически изтощителни сценични изяви, са оставили тежък отпечатък върху здравето му. Неизвестно досега за широката публика, музикантът страда от дегенеративен артрит и през годините е претърпял няколко операции, единствено за да може да продължи да се изявява на сцена. В последно време той е бил в състояние да изпълнява само по няколко песни наведнъж, въпреки силната болка.
Към това се добавят и проблеми със сърцето, за които Dee Snider научава наскоро, пряка последица от интензивния начин на живот и пълната отдаденост на рокендрола.
"Не познавам друг начин да правя рок. Идеята да забавя темпото е неприемлива за мен. По-скоро бих се оттеглил, отколкото да бъда сянка на предишното си аз“, споделя Snider, цитирайки и култовата реплика от Dirty Harry: "Човек трябва да познава границите си.“
"За съжаление, аз вече познавам своите.“
Организаторите на Midalidare Rock In The Wine Valley също излязоха с официална позиция:
"Пожелаваме бързо възстановяване на Dee Snider, който остави своята следа на Midalidare Rock In The Wine Valley още по време на първото ни издание през 2017 година. Новината е шокираща и за нас, но вече започнахме работа по намирането на достоен хедлайнер, който да замести Twisted Sister.“
След обявяването на новия хедлайнер, притежателите на еднодневни билети ще разполагат с едномесечен срок, в който могат да ги върнат на мястото на закупуване или да ги запазят без необходимост от презаверяване.
