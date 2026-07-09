Тежко болната 12-годишна Ани от Варна прекрачи прага на своя нов и уютен дом, оставяйки зад гърба си старата, рушаща се и пълна с мухъл къща. След репортаж по NOVA хиляди зрители и големи компании подадоха ръка на момичето, което страда от рядко сърдечно и белодробно заболяване.

Само преди месец момичето плачеше между четири рушащи се стени в сграда, която трудно можеше да се нарече истински дом. Днес тя вече държи ключа от нов апартамент и подрежда вещите си, вълнувайки се от предстоящите промени. "Тук съм израснала, тук ми мина детството, но сега започва ново начало, нов живот“, споделя през сълзи Ани. Първата спирка в новото жилище е нейната собствена стая – боядисана в розово, точно както си е пожелала, и с легло до прозореца.

Детето получи апартамента от резервния фонд на Община Варна след дълги години кандидатстване от страна на семейството. "Никога не съм вярвала, че ще живея в толкова красив апартамент. Това само по филмите съм го гледала. И се радвам, че ще имам душ, където да се къпя, и няма да се къпя със студена вода“, разказва момичето. Майка ѝ, Николина Николова, също трудно скрива вълнението си и признава, че все още има усещането, че са някъде на гости. На мястото присъства и заместник-кметът на Община Варна Снежана Апостолова, която увери, че всички ще продължат да помагат за оздравяването на детето.

Празното общинско жилище се превърна в истински уютен дом благодарение на нови приятели и дарители, вдъхновени от силата на борещото се момиче. Благодарение на осигурения дом, всички събрани до момента средства по дарителската сметка на Ани ще се използват единствено за нейното медицинско лечение. На момичето предстои изключително рядка двойна трансплантация на бял дроб и сърце, която се извършва само в чужбина, като най-вероятно това ще се случи в САЩ след поредица от нови изследвания и прегледи.