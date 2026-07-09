Директорът на новините, актуалните предавания и спорта на bTV Асен Иванов пое лична отговорност за отказаното гостуване на блогъра Мартин Атанасов в предаването "Лице в лице“ на 7 юли, аргументирайки се с проявено неуважение в миналото. Случаят предизвика остра обществена дискусия и позиция от страна на журналистката Мария Цънцарова, която разкритикува вземането на силовашки решения в медията, припомня Plovdiv24.bg.

Позицията на директора на bTV Новините

Решението да бъде отказано участие на създателя на платформите "Черна писта“ и "Диагноза България“ Мартин Атанасов е изцяло на настоящия шеф на новините и актуалните предавания Асен Иванов. По думите му при последното си гостуване в bTV Атанасов е проявил целенасочена провокация и неуважение към водещия.

Решението да откажем участие на г-н Мартин Атанасов е мое. За съжаление, при последното си участие в предаване на bTV, г-н Атанасов прояви целенасочена провокация и неуважение към наш водещ. Когато един гост използва ефира за предварително планирани демонстративни действия, това неизбежно поставя въпроси за доверието между него и редакцията, както и за целта на участието. Важно е ясно да подчертая, че това решение няма нищо общо с обществената тема за възможни злоупотреби в здравеопазването. И с колегите в bTV Новините ще продължим да отразяваме темата задълбочено, с проверка на фактите и търсене на отговори заяви Асен Иванов в профила си във фейсбук

Обвинения в цензура и реакцията на Мария Цънцарова

Журналистката Мария Цънцарова по-рано днес излезе с публично изявление, в което посочи, че журналистическите стандарти и грижата за обществения интерес трябва да бъдат водещи за всяка редакция. Тя изрази несъгласие с налагането на силовашки решения и унизителното отношение към колеги с дългогодишен опит в голяма национална медия, като призова гилдията заедно да защити професията. Според нейните думи Атанасов е бил поканен в дигиталния проект "Извън ефир“, но е изключително сериозен обществен проблем, когато ключова тема, засягаща здравеопазването, остава забранена за телевизионните зрители.

Предистория и изтекли служебни чатове

Скандалът започна, след като блогърът Мартин Атанасов, разработил карта за сигнали за злоупотреби в здравеопазването "Диагноза България", обяви, че Асен Иванов лично е наложил субективна лична забрана за гостуването му малко преди ефира на "Лице в лице“, където темата е трябвало да бъде представена, но впоследствие е коментирана с друг гост. Атанасов разпространи екранни снимки в социалните мрежи от предполагаем вътрешен чат на bTV, в които потребител с името Асен Иванов пише: "Този с чашата ли... никога (...) Да ходи в извън ефир. Може да го скрийншотнете и сложите във Фейса. Този няма да стъпи в ефир на bTV, докато зависи от мен.“

Границата между редакционна политика и лична забрана

Мартин Атанасов коментира, че нито една медия не му дължи задължителен ефир, но настоява, че има огромна разлика между легитимно редакционно решение и налагане на еднолично разпореждане. Според блогъра в bTV работят качествени професионалисти, които реално са искали казусът да стигне до хората, а истинският проблем е спирането на важен обществен разговор, засягащ пряко българските граждани в ролята им на пациенти, лекари и данъкоплатци. Проектът на Атанасов вече е отразен от редица други онлайн издания, медии и двете национални телевизии БНТ и Нова.