Инфлуенсърката Съни Фурсенко разказа в социалните мрежи за неприятно преживяване по време на вечеря в столично заведение. По думите ѝ, тя и семейството ѝ са открили хлебарка в едно от поръчаните ястия, а реакцията на персонала ги е разочаровала още повече.

По думите на Фурсенко, инцидентът се е случил в механа "Дървеното“ в столичния квартал "Сухата река“, където вечеряли четирима души - двама възрастни и две деца.

Тя твърди, че докато се хранели, в порция броколи със синьо сирене забелязали хлебарка.

"Шокът беше огромен. На всички ни се догади и никой вече не можеше да продължи да се храни“, пише инфлуенсърката.

По думите ѝ сервитьорка прибрала чинията и предложила да бъде приготвена нова порция, но семейството отказало. Те поискали няколко пъти да разговарят с управител, но получили отговор, че такъв не се намира в заведението.

Фурсенко разказва още, че след като решили да си тръгнат, без да довършат вечерята, служител от кухнята ги настигнал и им съобщил, че е извикана полиция, тъй като напускат без да платят сметката.

След това семейството се върнало в заведението. Според публикацията отново поискали среща с управител, но такава не била осигурена. Единственото предложение от страна на персонала било от сметката да бъде премахнато ястието, в което е открита хлебарката.

В крайна сметка те заплатили останалата част от сметката, въпреки че, по думите на Фурсенко, вечерята била напълно провалена.

Тя твърди, че разполага с касова бележка, снимки и видеозапис от случилото се.

Най-голямото разочарование за семейството, според публикацията, не било само откритата хлебарка, а липсата на адекватна реакция от страна на персонала.

Инфлуенсърката съобщава още, че възнамерява да подаде официален сигнал до Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), към който ще приложи наличните доказателства.

Към момента няма публична позиция от страна на заведението по изложените твърдения.