Придобиването на шофьорска книжка по времето на социализма в България (НРБ) представляваше дълъг, сериозен и строго регламентиран процес, който отнемаше между 3 и 6 месеца в зависимост от категорията. Спецификите на тогавашната система и спомените за шофьорските изпити сподели шофьор във фейсбук във връзка със зачестилите тежки катастрофи напоследък, информира Plovdiv24.bg.

Ето какво сподели той:

По времето на социализма в България (НРБ) придобиването на шофьорска книжка беше дълъг, сериозен и строго регламентиран процес. За разлика от днешните курсове, тогава обучението отнемаше между 3 и 6 месеца. Продължителността зависеше основно от категорията:

Категория "В“ (любителски курс): Продължаваше точно 3 месеца.

Категория "С“ (професионален курс): Обучението отнемаше 6 месеца.

Защо процесът отнемаше толкова време? Продължителността на курсовете през соца се дължеше на огромния обем материал и изисквания, които днес до голяма степен са отпаднали:

Мащабно теоретично обучение: Теорията не включваше просто назубряне на листовки. Изучаваше се подробно устройство на автомобила (двигател, скоростна кутия, съединител и т.н.). Курсистите трябваше да знаят как функционира колата и как да отстраняват основни повреди на пътя.

Полигон и градско кормуване: Преди изобщо да излязат на пътя в града, кандидатите прекарваха десетки часове на специализиран полигон. Там се отработваха до съвършенство елементи като потегляне под наклон, паркиране в гараж (на заден ход), "змейка“ и правилно маневриране. Часовете по реално градско и извънградско кормуване бяха значително повече от сегашните.

Строга изпитна система: Изпитите се провеждаха от инспектори на КАТ и ОСО (Организация за съдействие на отбраната). Имаше вътрешни и външни изпити (както по теория, така и по практика). Скъсването на изпит автоматично означаваше връщане назад и изчакване с месеци за нова дата.

До всички 19 г.