|Сбогуваме се с Боян Радев
Припомняме, че борецът, колекционер и филантроп почина на 18-и декември на 83-годишна възраст.
Той е първият двукратен олимпийски шампион на страната ни - от Токио 64 и Мексико 68.
Състезава се в категория до 97 кг на класическата борба. Световен шампион е от Толедо 66. И три пъти е избиран за спортист №1 на България.
Носител на най-високото държавно отличие - орден "Стара планина", първа степен (2002).
През 2009 г. получава и най-високото отличие на Международната федерация по борба "Златна огърлица“. Същата година е приет в Залата на славата в Оклахома (САЩ).
Боян Радев е и първият кавалер на приза "Пиер дьо Кубертен" за особено големи заслуги към олимпийското движение. МОК му връчва и "Трофей на президента".
Освен това той бе един от най-големите колекционери у нас. Обявен е за дарител № 1 на Националния исторически музей, където има зала, кръстена на негово име. В експозицията са изложени ценни паметници от колекцията му от над 170 експоната.
Вижте какво каза пред ФОКУС за Боян Радев другият ни двукратен олимпийски шампион в борбата - Петър Киров - ТУК.
