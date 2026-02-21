ИЗПРАТИ НОВИНА
Сблъсък на "Тракия"! Очевидец: Пожарникари извадиха единия шофьор с рязане
Автор: Георги Кирилов 13:26
За сериозен инцидент на магистрала "Тракия" съобщиха шофьори в социалната мрежа Фейсбук. Според очевидци сблъсъкът е верижен и е станал на 178-ия километър в посока София.

От АПИ информираха, че временно движението за леки автомобили при км 178 на АМ "Тракия" в посока София се осъществява в аварийната лента поради ПТП. Затворени за преминаване са активната и скоростната лента.

Трафикът на тежкотоварни автомобили се осъществява по обходен маршрут: пътен възел "Чирпан" - път II-66 - п.в. "Свобода" - АМ "Тракия" /при км 184/. Движението в района се регулира от екип на "Пътна полиция".

"Жалко за невинните хора, дето размаза. Той си получи дара от съдбата... Извадиха го пожарникарите с рязане. Дано всички са добре и да не кара вече така", обясни ситуацията водач, озовал се на мястото на катастрофата. Той визира шофьора на дясната кола, която е със сериозни материални щети.


