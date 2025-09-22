ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Само за ден: 18 пияни и 8 дрогирани седнаха зад волана, но бяха спрени навреме
Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.
В рамките на изминалия ден са установени общо 18 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 10 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 8 - с над 1,2 на 1000, трима водачи са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 8, петима са отказали тестване.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 108
|предишна страница [ 1/18 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Най-после конкретна информация за тежкото криминално престъпление...
15:11 / 22.09.2025
Сервитьорка спаси живота на клиент в заведение на морето
13:53 / 22.09.2025
Какво трябва да направим веднага след ПТП?
14:13 / 22.09.2025
Европрокуратурата погна българин заради обществена поръчка за 151...
13:09 / 22.09.2025
Александър Бубиа: В България минималната заплата е 550 евро, в Ни...
13:06 / 22.09.2025
Тежко криминално престъпление в Родопите, полицията не казва какв...
12:51 / 22.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Подобно нещо скоро не бяха хващали в Пловдивско
17:56 / 20.09.2025
По времето на Бай Тошо колбасите са имали срок на годност 2-3 дни
13:49 / 21.09.2025
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
13:01 / 20.09.2025
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:02 / 20.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS