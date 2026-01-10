ЗАРЕЖДАНЕ...
|Само в един град е измерена отрицателна температура
Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 8.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:
- София 2 градуса
- Пловдив 3 градуса
- Варна 7 градуса
- Бургас 4 градуса
- Русе 1 градус
- Стара Загора 2 градуса
- Благоевград 3 градуса
