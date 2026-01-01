ИЗПРАТИ НОВИНА
СДВР: В сравнение с миналата година са задържани три пъти повече лица за притежание и разпространение на фалшиви пари
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:59Коментари (0)252
© bTV
В първия ден от въвеждането на еврото в България вниманието на институциите остава насочено и към един сериозен риск – разпространението на фалшиви евробанкноти. Страната ни от години присъства в негативната статистика като източник на едни от най-добре изработените фалшификати на 200-еврови банкноти, които се засичат в различни части на Европа.

На 18 декември столичната полиция е задържала трима души в момент на сделка с фалшива еврова валута. Те са закупили с истински български левове фалшиви банкноти на стойност 13 000 евро, съобщи директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

По думите му подобни банкноти обикновено се търгуват на цена между 10 и 15% от номинала, но при определени посредници сумата може да достигне и до 30% процента. След като стана ясно, че от 1 януари България преминава към еврото, работата по разкриване на подобни престъпления е била значително засилена.

"В сравнение с миналата година сме задържали три пъти повече лица за притежание и разпространение на фалшиви пари. Това е латентна престъпност – ако не я търсиш активно, няма да я откриеш“, подчерта пред bTV главен комисар Николов.

От началото на годината са задържани общо 27 души за притежание и разпространение на фалшиви парични знаци. Производство на фалшиви банкноти на територията на столицата през тази година не е установено, но според полицията има добре познат контингент, който от години се занимава единствено с този вид престъпна дейност.

"Това са едни и същи лица – лежали са по няколко пъти в затвора и след освобождаването си отново започват да организират производство и разпространение на фалшиви пари“, каза Николов.

Наказанията за тези престъпления са тежки – лишаване от свобода от 5 до 15 години. Въпреки това директорът на СДВР не очаква масова вълна от фалшиво евро. По думите му престъплението изглежда лесно, но при добро оперативно наблюдение се разкрива сравнително бързо.

Фалшивите банкноти обикновено излизат бързо от обращение, тъй като при преброяване с модерни машини те се засичат и се изпращат в Националния център за анализ към БНБ, след което се включват разследващите органи.

През последните години фалшификатите все по-често се изработват с висококачествени принтери, чиято технология значително се е подобрила. Защитните елементи също могат да бъдат закупени от международни пазари, което допълнително усложнява разпознаването им.

Главен комисар Николов съветва гражданите да обръщат внимание на качеството на хартията, нейния релеф и "шума“, който издава при допир – именно там най-често личат разликите между истинските и фалшивите банкноти. Той отправи и специален апел към възрастните хора в малките населени места, при получаване на по-големи суми в евро, да търсят съдействие от свои близки.

"Никой не е забогатял от фалшиви пари. Всички, които са тръгнали по този път, са лежали в затвора и са съжалявали“, категоричен е директорът на СДВР.


