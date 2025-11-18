ЗАРЕЖДАНЕ...
|Румен Петков: Ако "Лукойл" не беше получил дерогация, България, Румъния и Унгария щяха да бъдат съсипани
Гостът посочи също, че българските народни представители са провели разговор със заместник-министъра на външните работи на Руската федерация Дмитрий Любински, с Леонид Слуцки – председателя на Комисията по външна политика, Николай Шульгинов – председателя на Комисията по енергетика, както и че се е провела среща с Историческото общество на Руска федерация. По думите му въпросите, които са били обсъждани, са както за взаимоотношенията между двете държави, така и за проблемите, свързани с енергетиката.
"Ние се лишихме от евтиния и гарантиран руски газ, не правим движение на ядрената енергетика, което не вдъхва кой знае каква перспектива и оптимизъм,“ каза Петков и добави, че в разговорите е изразена тревогата за закона за "Лукойл“, който не предвижда съдебен и административен контрол от действията на особените управители. "Прозвуча един, да го кажа по-деликатно – намек, че Русия може да предприеме мерки към наши компании в Русия, да им назначи особени управители и по същество да отговори реципрочно.“
Лидера на АБВ изрази мнение, че американският президент Доналд Тръмп се държи като застрахователни компании ВИС от зората на демокрацията у нас. Според Петков е трябвало да има много по-силна и категорична реакция на "бруталния нагъл подход на САЩ, като трябва да има ясно противопоставяне от страна на международната общност и от страна на европейските институции.“
"С такъв удар по "Лукойл“ и по "Роснефт“, всъщност ще съсипем Европа и региона. Германия по най-бързия начин се прибори за дерогацията на Роснефт на германския територия. Сърбия ще бъде обречена на мизерстване. Ако "Лукойл“ не беше получил дерогация, България, Румъния, Унгария щяха да бъдат съсипани,“ каза гостът и посочи, че тази Европейска комисия ни е докарала до нивото на зрител и "не винаги желан събеседник в разговорите на най-високо ниво на световен мащаб“.
