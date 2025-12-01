ЗАРЕЖДАНЕ...
|Румен Гълъбинов: Влизането в еврозоната, оправдава това, че Бюджетът 2026 ще продължи да бъде правен по същия инерционен начин, както в последните пет години
България има ясно очертана посока на развитие, която предполага увеличение на осигурителните ставки – и за пенсии, и за здраве, заяви той. "България има предопределено развитие по отношение и на преките, и на косвените данъци. Едва ли ще останем още дълго време с данък 10% за всякакъв вид доходи. Повечето от държавите в еврозоната са с прогресивно подоходно облагане. Има и смесени модели – на пропорционално и прогресивно облагане, които за България биха били приложими“, обясни икономистът.
Изтеглянето на бюджета според него не е прагматично. "Не е неоснователно искането бюджетът да изглежда по различен начин, но за това са нужни структурни реформи, а те не се правят за няколко седмици. Трябва да променим структурата на бюджета, да не зависим само от приходите от ДДС. Трябва да преформатираме бюджета и като програмно бюджетиране, да го направим да прилича на бюджетите на големите и развити икономики в еврозоната, но това ще стане постепенно и ще започне след фактическото ни влизане в еврозоната. За да има такива реформи, трябва да има широко политическо съгласие и подкрепа. Към момента това едва ли ще е възможно“, смята Гълъбинов.
