ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Румен Гълъбинов: Влизането в еврозоната, оправдава това, че Бюджетът 2026 ще продължи да бъде правен по същия инерционен начин, както в последните пет години
Автор: Цоня Събчева 22:04Коментари (0)216
© Фокус
Голямата цел – влизането в еврозоната, оправдава това, че бюджетът за 2026 г. ще продължи да бъде правен по същия инерционен начин, както в последните пет години след COVID кризата. Всеки следващ бюджет след 2021 г. беше правен екстензивно, т.е. и приходите, и разходите растат. Това каза икономистът Румен Гълъбинов в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“. 



България има ясно очертана посока на развитие, която предполага увеличение на осигурителните ставки – и за пенсии, и за здраве, заяви той. "България има предопределено развитие по отношение и на преките, и на косвените данъци. Едва ли ще останем още дълго време с данък 10% за всякакъв вид доходи. Повечето от държавите в еврозоната са с прогресивно подоходно облагане. Има и смесени модели – на пропорционално и прогресивно облагане, които за България биха били приложими“, обясни икономистът.

Изтеглянето на бюджета според него не е прагматично. "Не е неоснователно искането бюджетът да изглежда по различен начин, но за това са нужни структурни реформи, а те не се правят за няколко седмици. Трябва да променим структурата на бюджета, да не зависим само от приходите от ДДС. Трябва да преформатираме бюджета и като програмно бюджетиране, да го направим да прилича на бюджетите на големите и развити икономики в еврозоната, но това ще стане постепенно и ще започне след фактическото ни влизане в еврозоната. За да има такива реформи, трябва да има широко политическо съгласие и подкрепа. Към момента това едва ли ще е възможно“, смята Гълъбинов.


Още по темата: общо новини по темата: 267
01.12.2025 Кадър, който казва повече от 1000 думи: Сляп писател докосна шлема на полицай в Пловдив
01.12.2025 Хампарцумян: Не може едни хора да взимат 100% увеличение, а други 5%
01.12.2025 Главната се оказа тясна за хилядите протестиращи
01.12.2025 Хиляди преминаха на протестно шествие по бул. "Цар Борис III
Обединител"
01.12.2025 Затвориха част от най-централния булевард в Пловдив
01.12.2025 Хиляди излязоха на протест в Пловдив
предишна страница [ 1/45 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
След като блокираха централата на ДПС: Протестът тръгва към центр...
21:25 / 01.12.2025
Хампарцумян: Не може едни хора да взимат 100% увеличение, а други...
21:11 / 01.12.2025
Протестиращите в София тръгват към централата на ДПС
20:35 / 01.12.2025
Проф. Милена Стефанова: Протестът от миналата седмица, който беше...
20:35 / 01.12.2025
Многохиляден протест в центъра на София срещу Бюджет 2026 
19:52 / 01.12.2025
Ива Иванова: Близо 1 млрд. лева ще получат земеделските стопани д...
19:20 / 01.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Рибар: От 65 г. съм в морето, но такова нещо не помня! Стана някаква аномалия
Рибар: От 65 г. съм в морето, но такова нещо не помня! Стана някаква аномалия
09:15 / 29.11.2025
До 150 евро ще могат да теглят клиенти от ПОС устройства в магазини без покупка
До 150 евро ще могат да теглят клиенти от ПОС устройства в магазини без покупка
14:12 / 30.11.2025
Българка в Хърватия: Много рядко банкоматите дават по 50 евро на цяла банкнота
Българка в Хърватия: Много рядко банкоматите дават по 50 евро на цяла банкнота
15:50 / 30.11.2025
Сиромахов гневен: Заплатата на тези хора е колкото един безполезен депутат взима за два дни
Сиромахов гневен: Заплатата на тези хора е колкото един безполезен депутат взима за два дни
13:27 / 29.11.2025
Уведомление от "УниКредит Булбанк": Промени при онлайн банкирането
Уведомление от "УниКредит Булбанк": Промени при онлайн банкирането
15:57 / 29.11.2025
Адвокат от Пловдив: В нашите молове работят хора, тежко температурно зависими
Адвокат от Пловдив: В нашите молове работят хора, тежко температурно зависими
21:15 / 30.11.2025
Нов град, по-голям от Пловдив, изниква до България
Нов град, по-голям от Пловдив, изниква до България
20:17 / 30.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Поскъпване на хранителните продукти
Протести срещу Бюджет 2026
Бюджет 2026
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: