© Ръководството на bTV е предприело стъпки за отстраняването на Мария Цънцарова от водещото място в сутрешния блок "Тази сутрин", съобщава "Капитал". Според източници на изданието от телевизията, в петък журналистката е била извикана на разговори с мениджмънта, в които е участвал и изпълнителният директор на bTV Ралф Бартолайт.



На Цънцарова са били предложени няколко варианта с една обща цел – тя повече да не води предаването, като е настоявано решението да влезе в сила незабавно и тя да бъде свалена от ефир веднага след постигането на договорка.



Изданието съобщава още, че опитите за връзка с PR-екипа на bTV са останали без отговор, поради което до телевизията са изпратени официални въпроси. Самата журналистка също не е коментирала публично случая.