ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Росен Желязков отмени насроченото за утре правителствено заседание
Това съобщиха преди минути от правителствената пресслужба.
Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление. Ние сме 6-ти след изборите в Пазарджик. Резултатът ще е още по-зле, ако останем в такова правителство, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на извънреден брифинг в централата на ГЕРБ след местните избори в Пазарджик.
"Дал съм дума да стоя. Но ще седим формално. Няма да им осигурим кворум", каза още Борисов.
"Или правителството ще работи като едно, иначе такива смели промени, за да си угаждат на партиите, няма да стане", посочи още той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 388
|предишна страница [ 1/65 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Румен Радев наложи вето на измененията в Закона за ДАНС
15:56 / 14.10.2025
Полицаи сложиха белезници на колеги от МВР
15:14 / 14.10.2025
Сарафов иска отвод на съдията по делото за архива на Пепи Еврото
15:56 / 14.10.2025
Мъжът на Златка Райкова е задържан за "черно тото", брат му също ...
15:30 / 14.10.2025
Откриха кокаин в полицейското управление в Благоевград след сигна...
15:00 / 14.10.2025
Здравният министър: Няма да вдигаме здравните осигуровки и таксат...
13:34 / 14.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тежки новини за крал Чарлз III
15:44 / 13.10.2025
Сашка Васева: Готова съм
09:30 / 12.10.2025
"Мерцедес" напуска Германия, мести се в Източна Европа
12:40 / 13.10.2025
Даниел Бачорски: Правих с нея секс, докато тя беше бременна от друг
20:14 / 12.10.2025
Най-модерният подлез в Пловдив е готов, днес го отварят
08:04 / 13.10.2025
Учени потвърдиха: В Гърция е открит първият хибрид между вълк и куче
09:47 / 13.10.2025
До 50 грама ракия на ден и то със салата
10:51 / 13.10.2025
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS