Росен Желязков отмени насроченото за утре правителствено заседание

© Булфото Министър-председателят Росен Желязков отменя насроченото за сряда, 15 октомври, заседание на Министерския съвет.



Това съобщиха преди минути от правителствената пресслужба.



Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление. Ние сме 6-ти след изборите в Пазарджик. Резултатът ще е още по-зле, ако останем в такова правителство, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на извънреден брифинг в централата на ГЕРБ след местните избори в Пазарджик.



"Дал съм дума да стоя. Но ще седим формално. Няма да им осигурим кворум", каза още Борисов.



"Или правителството ще работи като едно, иначе такива смели промени, за да си угаждат на партиите, няма да стане", посочи още той.