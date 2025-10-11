ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Росен Желязков: Няма да допуснем необосновано повишаване на цените
Автор: Елиза Дечева 15:45Коментари (0)77
©
Финансовата стабилност на страната, повишаването на икономическия растеж и доходите на хората, както и гарантирането на евроатлантическата ориентация на България са сред основните приоритети, заради които ГЕРБ реши да даде своя мандат за създаването на настоящото правителство. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на среща със структурите на ГЕРБ от област Шумен.

В събитието участваха кметове и общински съветници от всички общини в областта, членове и симпатизанти на партията, както и областният координатор на ГЕРБ -Шумен Любомир Христов, министърът на отбраната Атанас Запрянов и председателят на МГЕРБ Георги Владов.

"Нашата основна цел е да осигурим стабилност и предвидимост, както за хората, така и за бизнеса. Само така можем да гарантираме устойчивото развитие на регионите и да продължим модернизацията на страната“, заяви премиерът Желязков.

В тази връзка министър-председателят обяви, че до края на годината ще бъдат разплатени 450 млн. лв. към общините по инвестиционната програма. "Тези средства са насочени към ключови инфраструктурни и социални проекти, които пряко подобряват условията на живот в населените места. Целта е всяка община да има реален достъп до финансиране и възможност да реализира приоритетите си“, подчерта Росен Желязков.

Той допълни, че членството на България в Еврозоната е стратегическа национална цел, зад която стоят всички партии, подкрепящи управлението.

"Еврото ще изиграе решаваща роля за стабилизирането на публичните финанси и за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика“, каза министър-председателят. По думите му правителството чрез всички контролни органи следи внимателно за спекулации в цените и поскъпвания. "Няма да допуснем необосновано повишаване на цените. Всички спекулации ще бъдат санкционирани с пълната строгост на закона“, заяви премиерът. Росен Желязков коментира, че дълготрайният ефект и ползите от членството в общия европейски валутен и пазарен съюз ще се усетят в края на първото полугодие след въвеждането на еврото. "През този период всички - правителството, нашите структури и мислещите хора, имаме голямата отговорност да разясняваме ползите от еврото и да противодействаме на дезинформацията“, подчерта той.

В рамките на срещата министър-председателят коментира и необходимостта от ускоряване на инфраструктурните проекти в региона. "Недовършената АМ "Хемус“ и липсата на модерни транспортни връзки с южната част на страната са основната причина Шумен да не може да разгърне напълно потенциала си като високотехнологичен, образователен и индустриален център“, заяви Желязков.

От своя страна министърът на отбраната Атанас Запрянов подчерта, че ГЕРБ е единственият гарант за недопускане на промяна в евроатлантическата посока на България.

"Това е признание от всички наши партньори в Европейския съюз и НАТО. Политическото лидерство на нашия председател Бойко Борисов и контактите му с европейските и световните лидери са гарант за последователната евроатлантическа ориентация на страната ни“, заяви министърът.

"В същото време присъединяването към Еврозоната е още един гарант, че няма да има отклонение от този път. Повишаването на способностите на Българската армия и нейната модернизация са логичен и осъзнат избор на ГЕРБ и на правителството, защото във времена като днешните ние сме длъжни да гарантираме своите отбранителни способности“, добави Запрянов. Той посочи, че това е част от общите усилия на Европейския съюз и НАТО за сдържане на руската агресия и укрепване на сигурността в региона.

"Нашата обща отговорност като партия е повече да не позволяваме развитието на регионите в страната да спира, както през последните четири години. Всеки от нас, чрез своята работа и публичните си позиции, трябва да гарантира устойчивостта на управлението“, заяви в заключение премиерът Желязков.


Още по темата: общо новини по темата: 384
11.10.2025 »
11.10.2025 »
10.10.2025 »
10.10.2025 »
10.10.2025 »
10.10.2025 »
предишна страница [ 1/64 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Задаващ се циклон носи нови значителни валежи!
15:24 / 11.10.2025
Милен Велчев: Не трябва да има свещени крави – нито заплати, нито...
15:46 / 11.10.2025
Още два дни около Нова година стават почивни, почти няма да работ...
14:10 / 11.10.2025
Доживяхме! Държавата събаря хотел на морето, построен върху река
13:04 / 11.10.2025
Премиерът на България обеща увеличение на заплати
12:52 / 11.10.2025
Слави Трифонов: Ще направя всичко възможно такива гнусотии и пошл...
12:43 / 11.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Строителен предприемач: Покупката на жилище на зелено с кредит е гаранция за безпроблемно изпълнение на сделката
Строителен предприемач: Покупката на жилище на зелено с кредит е гаранция за безпроблемно изпълнение на сделката
11:26 / 10.10.2025
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
05:10 / 09.10.2025
Двама милиардери от България в световната класация на богаташите, братя са
Двама милиардери от България в световната класация на богаташите, братя са
09:03 / 09.10.2025
4 пожарни и линейка на мястото на големия пожар в Пловдив, в жилището може да има хора
4 пожарни и линейка на мястото на големия пожар в Пловдив, в жилището може да има хора
17:00 / 10.10.2025
Арести в Пловдив! Еротичен модел заработи 2 800 000 долара, други ги прибраха
Арести в Пловдив! Еротичен модел заработи 2 800 000 долара, други ги прибраха
13:41 / 09.10.2025
Александра Тюркмен: Направо ми разказа играта
Александра Тюркмен: Направо ми разказа играта
16:22 / 09.10.2025
Гърция сложи цяла Европа в малкия си джоб
Гърция сложи цяла Европа в малкия си джоб
12:46 / 10.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бури и градушки 2025 г.
Кабинетът "Желязков"
Бюджет 2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: