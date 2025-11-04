ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Росен Желязков: България е готова за бъдещото си
"Този път не беше лесен и не беше кратък. След 2018 г. беше даден значителен тласък България да се присъедини. Страната ни е по-добро място за живеене и бизнес, благодарение на този процес", допълни министър-председателят.
България е подготвена във всяка една посока и за нас това е участие в европейската икономическа архитектура, обясни Желязков.
"България е подготвена във всички аспекти – законодателна рамка, логистична подготовка, адаптация на информационни и платежни системи, механизми за защита и информираност на потребителите".
"Имаше и хора, които внасяха спекулативни внушения, дори страх. Надавам се, българите да се успокоят", оптимист е премиерът.
"Аз съм уверен, че на 1 януари 2026 България ще посрещне новата валута като цялост", каза още Желязков. И заключи: България е готова за бъдещото си
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1372
|предишна страница [ 1/229 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 19 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Невиждани сцени в наш ресторант
08:05 / 04.11.2025
Извънредна ситуация в АЕЦ "Козлодуй"!
08:03 / 04.11.2025
И днес промяна в организацията на движението на АМ "Тракия"
08:02 / 04.11.2025
Какво представлява "швейцарското правило", което е основа за пока...
08:06 / 04.11.2025
Корнелия Нинова: Живот назаем!
22:25 / 03.11.2025
Среднощен инцидент на магистрала "Тракия" в пловдивския участък
21:43 / 03.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
Любимката на цяла България днес стана на 69
20:23 / 02.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS