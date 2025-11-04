© Нашата цел не е присъединяването към еврозоната, а да станем част от нея. България стои на прага на важен исторически момент. Еврото не е просто парична единица, а стратегически избор, който затвърждава мястото на България. Това каза премиерът Росен Желязков при откриването на Конференцията "България на прага на еврозоната“



"Този път не беше лесен и не беше кратък. След 2018 г. беше даден значителен тласък България да се присъедини. Страната ни е по-добро място за живеене и бизнес, благодарение на този процес", допълни министър-председателят.



България е подготвена във всяка една посока и за нас това е участие в европейската икономическа архитектура, обясни Желязков.



"България е подготвена във всички аспекти – законодателна рамка, логистична подготовка, адаптация на информационни и платежни системи, механизми за защита и информираност на потребителите".



"Имаше и хора, които внасяха спекулативни внушения, дори страх. Надавам се, българите да се успокоят", оптимист е премиерът.



"Аз съм уверен, че на 1 януари 2026 България ще посрещне новата валута като цялост", каза още Желязков. И заключи: България е готова за бъдещото си



