Росен Желязков: Ако оттеглим бюджета, трябва да влезем в 2026 г. с удължителен

© Булфото "Ако тръгнем по процедурата за изтегляне на бюджета съгласно процедурата по правилника на НС да оттеглим бюджета с решение на МС, за което след това е необходимо решение на НС - това решение на НС след приет на първо гласуване на законопроект отнема поне 2 седмици работа в комисии. Това означава, че 2026 година трябва да влезем с удължителен бюджет, за да могат да функционират системите", заяви пред журналисти премиерът Росен Желязков.



По думите му това няма да е най-подходящият начин. "Само и само, за да се "удовлетвори разбирането, че оттеглянето е посипване на сол на главата на правителството", допълни той.



"Ние сме получили всички предложения - на КНСБ, на "Подкрепа", на работодателите и в момента се параметрират. От гледна точка на числата ще бъдем готови до утре и ще имаме отново разговори, за да се види дали увеличаването на разходната част и намаляването на приходната, ще намери разбиране за това какво правим с дефицита", каза още Желязков.



Относно протестите премиерът каза, че те са белег на демократичност в едно общество. "Те не са хомогенни протести, но се опитваме да разбираме всеки един от протестиращите. Без тези, които създават предпоставки за падането на кабинета", посочи Желязков.



"В крайна сметка протестите са въпрос и на организация. Те са въпрос и на заявени искания и доколко политическите потоци на една пълноводна река биха могли да се обединят в едно русло. В търсенето на гражданския мир правителството полага необходимите усилия този мир да бъде запазен", заяви премиерът и допълни, че има всички възможности в рамките на месец декември да има Бюджет за 2026 година".