Росен Карадимов: Има тежки изкривявания във всички звена от производството до търговията

© Комисията за защита на конкуренцията представи най-мащабния си секторен анализ за състоянието на пазара на храни у нас. Данните разкриват тежки изкривявания във всички звена от производството до търговията. Председателят на КЗК Росен Карадимов обясни в ефира на БНТ, че проблемите са натрупвани в продължение на десетилетия и че ролята на комисията не е да регулира цените, а да разкрива структурни деформации и злоупотреби.



Председателят на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов коментара по думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че "ако падне кабинетът, настъпва мигновен хаос и цените ще отидат в небесата, защото няма да има контрол“.



"Комисията и въобще няма функционална задача да регулира нивото на цените. Отговорност по нивото на цените, особено в процеса на присъединяване към еврото, са на Националната агенция на приходите и на Комисията за защита на потребителите.“



Карадимов подчерта, че задачата на КЗК е много по-дългосрочна и комплексна. Той припомни, че още при встъпването си е обявил секторните анализи като водещ инструмент за справяне със структурните проблеми в икономиката.



"Българската икономика е тежко изкривена в базата си и това е резултат на сбъркана приватизация, на лоши управленски решения, на липса на цялостна философия на управлението“, заяви той.



По думите му Комисията е започнала работата си с най-чувствителния сектор – земеделските продукти и бързооборотните храни. Според него новият доклад доказва с числа онова, за което той вече е предупреждавал – системни изкривявания по цялата верига. Даде за пример млякото като "най-драстичен“. По думите му, състоянието на млечния сектор е критично.



"Производството на прясно мляко във България е спаднало за 4 години, от 2020 до 2024 година с 25%. 25% за 4 години.“



В тази връзка Карадимов подчерта, че това води до обезлюдяване на цели региони, изчезване на ферми, а страната ни не може да гарантира собственото си продоволствие.



"Вносът на мляко и млечни продукти е 43% за 4 години. Това означава невъзможност на страната да осигури продоволствена нужда. Под риск е един традиционен български отрасъл, какъвто е млекопреработката“



От думите му стана ясни, че продукцията става все по-силно зависима от внос, а резултатът за потребителите е осезаемо повишаване на цените.



Карадимов представи и сравнение между бариерите за навлизане на търговски вериги в ЕС, според която България е на последно място.



"България е на последно място в Европа… За да отворите търговски обект в Австрия, Германия или Франция, има купища изисквания… В България практически нямате никакви пречки.“



Това, по негови думи, е довело до най-голямата концентрация на големи търговски вериги в Европа.



Председателят на КЗК подчерта, че надценките не са равни на печалбата на веригите.



"Отстъпка, която производителят прави пред веригата… може да варира между 30-40-50%, което означава, че много пъти доставната цена на която влиза производителя до веригата е равна на себестойността.“



Според него това често принуждава производителите да свалят качеството, за да оцелеят.