|Росен Карадимов: Има тежки изкривявания във всички звена от производството до търговията
Председателят на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов коментара по думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че "ако падне кабинетът, настъпва мигновен хаос и цените ще отидат в небесата, защото няма да има контрол“.
"Комисията и въобще няма функционална задача да регулира нивото на цените. Отговорност по нивото на цените, особено в процеса на присъединяване към еврото, са на Националната агенция на приходите и на Комисията за защита на потребителите.“
Карадимов подчерта, че задачата на КЗК е много по-дългосрочна и комплексна. Той припомни, че още при встъпването си е обявил секторните анализи като водещ инструмент за справяне със структурните проблеми в икономиката.
"Българската икономика е тежко изкривена в базата си и това е резултат на сбъркана приватизация, на лоши управленски решения, на липса на цялостна философия на управлението“, заяви той.
По думите му Комисията е започнала работата си с най-чувствителния сектор – земеделските продукти и бързооборотните храни. Според него новият доклад доказва с числа онова, за което той вече е предупреждавал – системни изкривявания по цялата верига. Даде за пример млякото като "най-драстичен“. По думите му, състоянието на млечния сектор е критично.
"Производството на прясно мляко във България е спаднало за 4 години, от 2020 до 2024 година с 25%. 25% за 4 години.“
В тази връзка Карадимов подчерта, че това води до обезлюдяване на цели региони, изчезване на ферми, а страната ни не може да гарантира собственото си продоволствие.
"Вносът на мляко и млечни продукти е 43% за 4 години. Това означава невъзможност на страната да осигури продоволствена нужда. Под риск е един традиционен български отрасъл, какъвто е млекопреработката“
От думите му стана ясни, че продукцията става все по-силно зависима от внос, а резултатът за потребителите е осезаемо повишаване на цените.
Карадимов представи и сравнение между бариерите за навлизане на търговски вериги в ЕС, според която България е на последно място.
"България е на последно място в Европа… За да отворите търговски обект в Австрия, Германия или Франция, има купища изисквания… В България практически нямате никакви пречки.“
Това, по негови думи, е довело до най-голямата концентрация на големи търговски вериги в Европа.
Председателят на КЗК подчерта, че надценките не са равни на печалбата на веригите.
"Отстъпка, която производителят прави пред веригата… може да варира между 30-40-50%, което означава, че много пъти доставната цена на която влиза производителя до веригата е равна на себестойността.“
Според него това често принуждава производителите да свалят качеството, за да оцелеят.
