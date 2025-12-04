ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Росен Карадимов: Има тежки изкривявания във всички звена от производството до търговията
Автор: ИА Фокус 19:40Коментари (0)354
©
Комисията за защита на конкуренцията представи най-мащабния си секторен анализ за състоянието на пазара на храни у нас. Данните разкриват тежки изкривявания във всички звена от производството до търговията. Председателят на КЗК Росен Карадимов обясни  в ефира на БНТ, че проблемите са натрупвани в продължение на десетилетия и че ролята на комисията не е да регулира цените, а да разкрива структурни деформации и злоупотреби.

Председателят на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов коментара по думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че "ако падне кабинетът, настъпва мигновен хаос и цените ще отидат в небесата, защото няма да има контрол“.

"Комисията и въобще няма функционална задача да регулира нивото на цените. Отговорност по нивото на цените, особено в процеса на присъединяване към еврото, са на Националната агенция на приходите и на Комисията за защита на потребителите.“

Карадимов подчерта, че задачата на КЗК е много по-дългосрочна и комплексна. Той припомни, че още при встъпването си е обявил секторните анализи като водещ инструмент за справяне със структурните проблеми в икономиката.

"Българската икономика е тежко изкривена в базата си и това е резултат на сбъркана приватизация, на лоши управленски решения, на липса на цялостна философия на управлението“, заяви той.

По думите му Комисията е започнала работата си с най-чувствителния сектор – земеделските продукти и бързооборотните храни. Според него новият доклад доказва с числа онова, за което той вече е предупреждавал – системни изкривявания по цялата верига. Даде за пример млякото като "най-драстичен“. По думите му, състоянието на млечния сектор е критично.

"Производството на прясно мляко във България е спаднало за 4 години, от 2020 до 2024 година с 25%. 25% за 4 години.“

В тази връзка Карадимов подчерта, че това води до обезлюдяване на цели региони, изчезване на ферми, а страната ни не може да гарантира собственото си продоволствие.

"Вносът на мляко и млечни продукти е 43% за 4 години. Това означава невъзможност на страната да осигури продоволствена нужда. Под риск е един традиционен български отрасъл, какъвто е млекопреработката“

От думите му стана ясни, че продукцията става все по-силно зависима от внос, а резултатът за потребителите е осезаемо повишаване на цените.

Карадимов представи и сравнение между бариерите за навлизане на търговски вериги в ЕС, според която България е на последно място.

"България е на последно място в Европа… За да отворите търговски обект в Австрия, Германия или Франция, има купища изисквания… В България практически нямате никакви пречки.“

Това, по негови думи, е довело до най-голямата концентрация на големи търговски вериги в Европа.

Председателят на КЗК подчерта, че надценките не са равни на печалбата на веригите.

"Отстъпка, която производителят прави пред веригата… може да варира между 30-40-50%, което означава, че много пъти доставната цена на която влиза производителя до веригата е равна на себестойността.“

Според него това често принуждава производителите да свалят качеството, за да оцелеят.


Още по темата: общо новини по темата: 62
04.12.2025 »
04.12.2025 »
04.12.2025 »
04.12.2025 »
04.12.2025 »
04.12.2025 »
предишна страница [ 1/11 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Прокуратурата все още търси причините за инцидента, довел до смър...
18:50 / 04.12.2025
Изследване на "Мяра": Натискът към властта се засилва
17:18 / 04.12.2025
И тази година Студентският празник ще премине под засилен полицей...
17:15 / 04.12.2025
След протестите в София: Даниел Митов не вижда основание да подав...
17:11 / 04.12.2025
Проф. Ива Христова: От респираторен вирус човек трудно се спасява...
15:26 / 04.12.2025
Ивайло Мирчев: Пеевски подписваше всичко, за да излезе от "Магнит...
14:24 / 04.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
"Еконт" спира част от услугите си
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Почина Искра Димитрова
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
12:16 / 03.12.2025
Експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат между 10-12 хил. лева
Експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат между 10-12 хил. лева
20:43 / 03.12.2025
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
15:32 / 02.12.2025
Спряганият за победител в седмия сезон на "Игри на волята" стана баща
Спряганият за победител в седмия сезон на "Игри на волята" стана баща
22:28 / 03.12.2025
Лоши новини за имотите в България
Лоши новини за имотите в България
15:19 / 02.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Протести срещу Бюджет 2026
Санкциите срещу Русия
Президентът внася в НС предложение за национален референдум за еврото
Студентски празник
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: