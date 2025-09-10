ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Родителите на Никола Бургазлиев: Нападките от страна на близките на пострадалите бяха много големи
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:45Коментари (0)14
© bTV
От първия ден се интересуваме от състоянието на Христина и детето ѝ. Това заяви в ефира пред bTV Роси Ралева – майка на Никола Бургазлиев, подсъдим за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг. Родителите му говорят за първи път в телевизионен ефир. По думите им Никола също всеки ден е питал как са пострадалите.

"Имахме огромно желание да ги посетим в болницата, но нападките от страна техните близки бяха толкова големи, че нямаше как да отидем или да се свържем. Въпреки това се опитахме да помогнем“, каза майката на Никола.

Бащата на подсъдимия – Георги Бургазлиев допълни, че са търсили връзки в болници за лечението на пострадалите.

По думите на бащата на Никола се оказва натиск върху магистрати: "С ясната цел нашият син да стане изкупителна жертва на всичко, което се случва в нашата държава през последните години – най-тежкото наказание. С огромно съмнение сме за извършването на тези експертизи. Изнасят се факти и обстоятелства по делото, за които ние не знаем. Всички в тази държава знаеха кога ще започне тази прословута експертиза за количката, ние не знаехме. Допускам, че са знаели и кои са вещите лица и намеса в работата им.   

"Датата 14 август (б.р. денят на катастрофата ) за нас е много специална – това е рождената дата на дъщеря ми. Тя си беше дошла от чужбина за една седмица. Аз по това време не бях на работа, за да прекарам време с дъщеря ми. Никола излезе от дома ни по обяд с намерението да купи подарък за сестра си. Каза ми само, че трябва да се види с едно момиче и ще се прибере навреме“, разказа Роси Ралева.

Очаква се в сряда 18-годишният мъж да получи по-тежко обвинение – причиняване на смърт и телесни повреди на повече от едно лице, след употреба на наркотици. Това е престъпление, за което законът предвижда до 20 г. лишаване от свобода или доживотен затвор. Според прокуратурата, Бургазлиев е употребил марихуана до 48 часа преди инцидента.

Към момента на младия мъж е повдигнато обвинение за средна телесна повреда. Смъртта на Христина, която почина в болницата в Бургас 21 дни след удара с АТВ, ще промени обвинението в по-тежко. Днес 35-годишната жена ще бъде погребана в родното ѝ село до Пловдив. Според лекарите в "Пирогов“ състоянието на четиригодишния ѝ син Марти остава стабилно, но детето все още е в кома. Родителите на Бургазлиев изказаха съболезнование на близките на починалата Христина.

Относно твърденията, че разследването в началото не се е водило обективно, защото родителите на Бургазлиев са полицаи, баща му отговори: "В момента, в който научих от колегите, че се е случило това, първото, което направих е да му звънна по телефона. Това е единственият разговор, който съм провел. Той каза, че е допуснал ПТП и е ударил няколко души. Попитах го какво е състоянието им, той беше под стрес и каза: "надявам се да са добре“.

Разговарях с колегите от пътна полиция за състоянието на хората, те в този  момент бяха транспортирани към болницата. Нито съм присъствал на местопроизшествието, нито съм ходил или търсил контакти с колегите, които са на място. Нито съм присъствал на пробата за наркотици. Това е абсурд!“.


Още по темата: общо новини по темата: 56
09.09.2025 »
09.09.2025 »
09.09.2025 »
09.09.2025 »
09.09.2025 »
08.09.2025 »
предишна страница [ 1/10 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Какви температури да очакваме днес?
07:04 / 10.09.2025
Отсечка на АМ "Тракия" до Пловдив е сред трите най-опасни пътища ...
21:37 / 09.09.2025
Георги Димитров, който е бил с полицейския шеф: Колата мина на 1 ...
21:37 / 09.09.2025
Студентка от Пловдив: За да живея нормално на месец ми трябват ок...
20:55 / 09.09.2025
Адвокат за случая с шефa нa полицията в Русе: Истината е, че този...
21:15 / 09.09.2025
Бащата на Сияна: Посмъртно изпълних една мечта на дъщеря си
20:36 / 09.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
19:27 / 08.09.2025
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
09:48 / 08.09.2025
Опитен водач: На магистралата край Пловдив агресивни шофьори ни изпреварваха със 170 км/ч
Опитен водач: На магистралата край Пловдив агресивни шофьори ни изпреварваха със 170 км/ч
21:20 / 08.09.2025
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
От 2026 година ваучерите за храна могат да се увеличат до 150 евро месечно от следващата година
От 2026 година ваучерите за храна могат да се увеличат до 150 евро месечно от следващата година
22:06 / 08.09.2025
Райско кътче у нас се превръща в пустиня
Райско кътче у нас се превръща в пустиня
15:25 / 08.09.2025
Принц Хари се завърна в Обединеното кралство
Принц Хари се завърна в Обединеното кралство
17:02 / 08.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
Предаване "Цветовете на Пловдив"
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: