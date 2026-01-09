ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Ричард Алибегов обясни как се формират цените в ресторантите: Разходите през последните 6 месеца нараснаха значително
По думите му туристическият сектор отдавна оперира с европейската валута, включително хотелиерският и ресторантьорският бранш, поради което адаптацията не е представлявала сериозно предизвикателство. Единствените затруднения са били свързани със софтуерни проблеми в новогодишната нощ.
Въпреки това, по-голямата част от оборота в сектора все още се реализира в левове. "Около 15% от плащанията са в евро. Хората масово продължават да плащат в левове“, посочи Алибегов.
Сериозен проблем, според него, е липсата на достатъчно евро в банковата система. "Банките нямат налични евро. Обменят се само много малки суми. В малките населени места положението е трагично – там въобще няма евро“, заяви председателят на БАЗ.
Той допълни, че дори в големите търговски банки е изключително трудно да се обменят по-големи суми в дребни купюри и монети. "Ако поискате да смените 3 000 или 5 000 евро на банкноти от 20, 10 или 5 евро, в момента просто няма“, подчерта Алибегов.
По отношение на предложението за въвеждане на таван от 20% върху надценките на основни храни, Алибегов беше категоричен, че подобна мярка е неприложима. "В условията на пазарна икономика не мога да си представя как държавата ще наложи такъв таван. Това ни връща към времена, от които отдавна сме избягали“, коментира той.
Председателят на БАЗ подчерта, че цените се формират основно от разходите, които през последните месеци са нараснали значително. "Само за последните шест месеца имаме около 30% увеличение на цената на електроенергията и над 45% ръст на наемите. Към това се добавят работните заплати и осигуровките“, посочи той.
"Ако тези 20% надценка не са достатъчни, за да покрият разходите на едно предприятие, откъде трябва да дойдат останалите средства?“, попита риторично Алибегов.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Асланов: Радев няма да направи партия до края на президентския ма...
18:35 / 09.01.2026
Владимир Иванов: България се справя по-добре от Хърватия при въве...
17:36 / 09.01.2026
Шефът на Кауфланд: Между 2 и 5 януари ние бяхме най-големият "бан...
17:24 / 09.01.2026
Орка – единственото куче у нас, обучено да открива фалшиви евроба...
17:22 / 09.01.2026
Отменено е частичното бедствено положение в Крумовград
16:38 / 09.01.2026
Бойко Борисов: Ще върнем мандата!
16:36 / 09.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
11:47 / 07.01.2026
НИМХ коригира прогнозата, идва по-голям студ от очакваното
14:30 / 07.01.2026
Нов водещ по телевизията
12:56 / 07.01.2026
Meteo Balkans: Навлизаме във фалшива зима
19:51 / 08.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS