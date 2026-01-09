ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Ричард Алибегов обясни как се формират цените в ресторантите: Разходите през последните 6 месеца нараснаха значително
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:25Коментари (0)363
©
Заведенията в България са преминали към работа с евро плавно и без сътресения. Това заяви в интервю за предаването "Денят на живо“ Ричард Алибегов, председател на Българската асоциация на заведенията (БАЗ).

По думите му туристическият сектор отдавна оперира с европейската валута, включително хотелиерският и ресторантьорският бранш, поради което адаптацията не е представлявала сериозно предизвикателство. Единствените затруднения са били свързани със софтуерни проблеми в новогодишната нощ.

Въпреки това, по-голямата част от оборота в сектора все още се реализира в левове. "Около 15% от плащанията са в евро. Хората масово продължават да плащат в левове“, посочи Алибегов.

Сериозен проблем, според него, е липсата на достатъчно евро в банковата система. "Банките нямат налични евро. Обменят се само много малки суми. В малките населени места положението е трагично – там въобще няма евро“, заяви председателят на БАЗ.

Той допълни, че дори в големите търговски банки е изключително трудно да се обменят по-големи суми в дребни купюри и монети. "Ако поискате да смените 3 000 или 5 000 евро на банкноти от 20, 10 или 5 евро, в момента просто няма“, подчерта Алибегов.

По отношение на предложението за въвеждане на таван от 20% върху надценките на основни храни, Алибегов беше категоричен, че подобна мярка е неприложима. "В условията на пазарна икономика не мога да си представя как държавата ще наложи такъв таван. Това ни връща към времена, от които отдавна сме избягали“, коментира той.

Председателят на БАЗ подчерта, че цените се формират основно от разходите, които през последните месеци са нараснали значително. "Само за последните шест месеца имаме около 30% увеличение на цената на електроенергията и над 45% ръст на наемите. Към това се добавят работните заплати и осигуровките“, посочи той.

"Ако тези 20% надценка не са достатъчни, за да покрият разходите на едно предприятие, откъде трябва да дойдат останалите средства?“, попита риторично Алибегов.


Още по темата: общо новини по темата: 1729
09.01.2026 Пенсионери: Жал ни е да харчим еврото, новички са и непипани
09.01.2026 Извънредно съобщение от големите банки в България във връзка с въвеждането на еврото и периода на двойно обращение
09.01.2026 Владимир Иванов: България се справя по-добре от Хърватия при въвеждането на еврото
09.01.2026 Шефът на Кауфланд: Между 2 и 5 януари ние бяхме най-големият "банкомат" в страната
09.01.2026 Орка – единственото куче у нас, обучено да открива фалшиви евробанкноти
09.01.2026 КЗП разяснява пред студенти от ПУ дейността си във връзка с еврото
предишна страница [ 1/289 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Асланов: Радев няма да направи партия до края на президентския ма...
18:35 / 09.01.2026
Владимир Иванов: България се справя по-добре от Хърватия при въве...
17:36 / 09.01.2026
Шефът на Кауфланд: Между 2 и 5 януари ние бяхме най-големият "бан...
17:24 / 09.01.2026
Орка – единственото куче у нас, обучено да открива фалшиви евроба...
17:22 / 09.01.2026
Отменено е частичното бедствено положение в Крумовград
16:38 / 09.01.2026
Бойко Борисов: Ще върнем мандата!
16:36 / 09.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Едностранна промяна на лимити за теглене от банкомати – от 400 лева на 100 евро
Едностранна промяна на лимити за теглене от банкомати – от 400 лева на 100 евро
11:16 / 07.01.2026
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
11:47 / 07.01.2026
Родена е на днешния ден през 1942 г. като Фейме Кестебекова, но всички я знаят като Валя Балканска
Родена е на днешния ден през 1942 г. като Фейме Кестебекова, но всички я знаят като Валя Балканска
08:26 / 08.01.2026
НИМХ коригира прогнозата, идва по-голям студ от очакваното
НИМХ коригира прогнозата, идва по-голям студ от очакваното
14:30 / 07.01.2026
Нов водещ по телевизията
Нов водещ по телевизията
12:56 / 07.01.2026
24 коли са потрошени след екшъна на Скобелева майка, в основата е полудял сириец
24 коли са потрошени след екшъна на Скобелева майка, в основата е полудял сириец
10:39 / 08.01.2026
Meteo Balkans: Навлизаме във фалшива зима
Meteo Balkans: Навлизаме във фалшива зима
19:51 / 08.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Зима 2025/2026 г.
Световна черна хроника
Президентска партия
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: