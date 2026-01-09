Ричард Алибегов обясни как се формират цените в ресторантите: Разходите през последните 6 месеца нараснаха значително

© Заведенията в България са преминали към работа с евро плавно и без сътресения. Това заяви в интервю за предаването "Денят на живо“ Ричард Алибегов, председател на Българската асоциация на заведенията (БАЗ).



По думите му туристическият сектор отдавна оперира с европейската валута, включително хотелиерският и ресторантьорският бранш, поради което адаптацията не е представлявала сериозно предизвикателство. Единствените затруднения са били свързани със софтуерни проблеми в новогодишната нощ.



Въпреки това, по-голямата част от оборота в сектора все още се реализира в левове. "Около 15% от плащанията са в евро. Хората масово продължават да плащат в левове“, посочи Алибегов.



Сериозен проблем, според него, е липсата на достатъчно евро в банковата система. "Банките нямат налични евро. Обменят се само много малки суми. В малките населени места положението е трагично – там въобще няма евро“, заяви председателят на БАЗ.



Той допълни, че дори в големите търговски банки е изключително трудно да се обменят по-големи суми в дребни купюри и монети. "Ако поискате да смените 3 000 или 5 000 евро на банкноти от 20, 10 или 5 евро, в момента просто няма“, подчерта Алибегов.



По отношение на предложението за въвеждане на таван от 20% върху надценките на основни храни, Алибегов беше категоричен, че подобна мярка е неприложима. "В условията на пазарна икономика не мога да си представя как държавата ще наложи такъв таван. Това ни връща към времена, от които отдавна сме избягали“, коментира той.



Председателят на БАЗ подчерта, че цените се формират основно от разходите, които през последните месеци са нараснали значително. "Само за последните шест месеца имаме около 30% увеличение на цената на електроенергията и над 45% ръст на наемите. Към това се добавят работните заплати и осигуровките“, посочи той.



"Ако тези 20% надценка не са достатъчни, за да покрият разходите на едно предприятие, откъде трябва да дойдат останалите средства?“, попита риторично Алибегов.