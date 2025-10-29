Ресторантьори: Не сме готови да работим на Нова година!

© Туристическият бизнес в Банско изразява сериозни притеснения относно начина на разплащане и отчитане на приходите в дните около Нова година, когато страната ще преминава от лева към евро. Представители на бранша настояват за спешна среща с експерти от Министерството на туризма и Националната агенция за приходите (НАП).



"Представете си – в 12 без 1 плащате сметките в лева, а след това в евро. Колко евро трябва да имаме – не знаем. Дали пък да събираме – едно портмоне с евро, едно с левове. Второто, което е – колко кеш трябва да имаме. Можем ли да го предвидим, след като банките не работят, а наказанията са сериозни? Това силно ни тревожи. Не сме готови“, коментира пред БНР Малин Бистрин, председател на Съюза на туристическия бизнес в Банско.



Хотелиерите и ресторантьорите в курорта имат редица конкретни въпроси, на които очакват отговор по време на предстоящата среща с държавните институции.



"Поискахме помощ от Министерството на туризма, заедно с представители на НАП, да дойдат и да внесат повече спокойствие. Срещата е насрочена за след около две седмици, за да имаме време след това да се подготвим“, допълни Бистрин.



Въпреки притесненията, представителите на туристическия бранш в Банско са единодушни, че присъединяването на България към еврозоната ще има положителен ефект за сектора.



"Смятам, че въвеждането на еврото е изключително правилно за нашия бранш“, подчерта Бистрин.



