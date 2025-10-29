ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Ресторантьори: Не сме готови да работим на Нова година!
"Представете си – в 12 без 1 плащате сметките в лева, а след това в евро. Колко евро трябва да имаме – не знаем. Дали пък да събираме – едно портмоне с евро, едно с левове. Второто, което е – колко кеш трябва да имаме. Можем ли да го предвидим, след като банките не работят, а наказанията са сериозни? Това силно ни тревожи. Не сме готови“, коментира пред БНР Малин Бистрин, председател на Съюза на туристическия бизнес в Банско.
Хотелиерите и ресторантьорите в курорта имат редица конкретни въпроси, на които очакват отговор по време на предстоящата среща с държавните институции.
"Поискахме помощ от Министерството на туризма, заедно с представители на НАП, да дойдат и да внесат повече спокойствие. Срещата е насрочена за след около две седмици, за да имаме време след това да се подготвим“, допълни Бистрин.
Въпреки притесненията, представителите на туристическия бранш в Банско са единодушни, че присъединяването на България към еврозоната ще има положителен ефект за сектора.
"Смятам, че въвеждането на еврото е изключително правилно за нашия бранш“, подчерта Бистрин.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1356
|предишна страница [ 1/226 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Предложение: Еднаква базова пенсия за всички
07:52 / 29.10.2025
Домусчиев: В България върви все по-ясна тенденция да се увеличава...
22:31 / 28.10.2025
Слави Трифонов: Това е измама! В интернет има всякакви отрепки и ...
22:23 / 28.10.2025
ГЕРБ: Рая Назарян става председател на НС
21:47 / 28.10.2025
Финансисти: Една трета от месечния доход трябва да се спестява
21:50 / 28.10.2025
Нови правила за банките при отпускане на кредити
20:58 / 28.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
Големият шеф на първия хипермаркет в България днес стана на 71 години
20:17 / 27.10.2025
97 свидетели срещу показно арестувана директорка в Пловдив
12:42 / 28.10.2025
Първият мол в Пловдив сменя собственика си
11:49 / 27.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS