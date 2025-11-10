ИЗПРАТИ НОВИНА
Ренета Инджова за Бюджет 2026: Това велико творение трябва да се продава като ноу-хау
Автор: Цоня Събчева 22:04Коментари (0)279
©
Бюджетът е една красива приказка, която мисля че ще се хареса много на публиката, независимо от критиките, които се разнасят, но те са чисто драматичен ефект – да има противопоставяне, за да може да се въодушевява публиката. Това каза служебният министър-председател в 84-тото правителство Ренета Инджова, в предаването предаването "Метроном“ на Радио "Фокус“. 

"Бюджетът представлява листа, 150 страници, която дава възможност за all inclusive разпределение на средства - разходи, програми, бюджетни дейности, всичкото това нещо е разписано в едни големи числа. Има един много хубав психологичен ефект в цялата работа, за първи път бюджет в евро, което от гледна точка на приходи създава настроение: Ух, малко са приходите, трябва да се завишат, а от гледна точка на разходите създава едно спокойствие: вижте, по-малки са, двойно са по-малки числата и не създават такъв ужас откъде ще ги вземем тези пари. Значи, тази процедура на правене на бюджет, тя е българското ноу-хау", обясни Инджова. 

Според нея вътрешният механизъм също е добре утвърден. "Това е поддържането на един публичен бюджет, една публична администрация, която представлява 550 хиляди души, които са неизменна част от политическата система и осигуряват нейната устойчивост."

Експертът допълни, че през последните години почти не са прилагани  антиинфлационни мерки, тъй като се е смятало, че чрез инфлация ще се увеличи потреблението на населението. 

"Тази година нямаме увеличение на оборота на потребление независимо от растящите заплати, независимо от растящите пенсии. Този прозорец, който смятат, че им е отворен, за да правят проинфлационен бюджет, свърши", уточни тя. 

"Нищо, че дадоха само 48 часа за разглеждането на това велико творение. То това творение трябва да се продава като ноу-хау, защото действително е сътворено великолепно от гледна точка на обосновките. Примерно имате дефицит от 3 милиарда, които съответстват и на 3%. Вижте какви хубави съответствия откакто в евро смятаме, 3 и нещо, 3,6-3,7. Толкова ви е и горе-долу това, което имате, като капитални вложения. Капитални вложения в крайна сметка са сведени до 3,7 – толкова, колкото е дефицитът.

Та, ако нищо друго не стане, ще вземем от тях и ще запълним онова, което ни е нужно, за да покажем, че имаме в крайна сметка дефицит 3%, но и възможност в крайна 2026 година да го балансираме, да го преодолеем. Те са основани тези неща върху една предварително знайна, манипулирана статистическа база, върху която се полагат тези цифри и числа, и по една невероятно манипулирана, ами и лицемерно прикривана невъзможност тези неща да се случат", обясни Инджова.


Статистика: