Рецепционисти вече получават до 3000 лева, а хотелските мениджъри – до 120 000 евро годишно
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:01Коментари (0)725
©
Ръстът на цените в туристическия сектор е неизбежен, смята проф. Драганов. Според него увеличението не се дължи само на нови данъци или лицензионни изисквания, а е резултат от естествения процес на изравняване с европейските стандарти.

"Когато става въпрос за каквото и да е увеличение на основата, то неминуемо ще доведе до поскъпване на туристическия продукт“, коментира експертът пред телевизия Euronews.

Особено внимание той отделя на нарастващите заплати в бранша, които според него стоят в основата на ценовите промени.

"Вече не може да има работна ръка на заплащането, което беше заплащането на Балкантурист“, отбелязва проф. Драганов. Той подчертава, че добрите специалисти изискват значително по-високи възнаграждения – рецепционисти вече получават между 2400 и 3000 лева, а мениджърите на хотели трябва да са в диапазона 70–120 хиляди евро годишно, съобразено с европейските стандарти.

От гледна точка на туристическия поток проф. Драганов е оптимист за предстоящия зимен сезон. Той прогнозира ръст от около 190 хиляди души спрямо миналата година и посочва, че България постепенно се утвърждава като популярна дестинация. Сред причините за това той изтъква по-добрите полети и новите дестинации, подобрената свързаност и положителните впечатления на чуждестранните туристи:

"Много приятно, много зелено, много хубави хора, всичко е чисто“.

Експертът допълва, че страната предлага спокойствие и липса на свръхтуризъм, което допълнително привлича посетители и я прави конкурентоспособна на международния туристически пазар.


