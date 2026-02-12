ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Развитие по казуса със скритите камери: ГДБОП блокира един от сайтовете, в които се разпространяваха видеата
Това заяви в парламента главен комисар Владимир Димитров, началник на отдел "Киберсигурност“ в ГДБОП, предаде репортер на ФОКУС.
"За съжаление в киберпространството възможностите за анонимност и компрометиране на различни компютърно-информационни системи от хакери са изключително широки. В България има видеокамери, достъпни за наблюдение, като материалите от някои се разпространяват в порнографски сайтове неправомерно.", отбеляза той.
"В резултат на нашите действия беше преустановено функционирането на един от интернет сайтовете с подобно съдържание на територията на страната ни, подчерта директорът на "Киберпрестъпност“. В резултат на проверките, които продължаваме, ограничаваме и други интернет ресурси, до които е достъпно подобно съдържание", заяви комисар Владимир Димитров.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
ЧСУ "Космос" с обяснение за убитото момче край Околчица
16:13 / 12.02.2026
За първи път проговори Валери за Калушев: Това беше секта. Аз се ...
14:39 / 12.02.2026
Професор от Пловдив за "Петрохан": Отвсякъде изскачат данни, коит...
14:32 / 12.02.2026
ПП-ДБ: В НПО-то на Калушев е имало агенти на ДАНС
13:23 / 12.02.2026
Васил Терзиев: Посещавал съм хижа "Петрохан" с децата ми
13:28 / 12.02.2026
Президентът: Аз няма да нося отговорност за този служебен кабинет...
13:24 / 12.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Новият имотен феномен: Пет села оформят "златен пръстен" около Пловдив
20:57 / 10.02.2026
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS