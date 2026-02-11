ЗАРЕЖДАНЕ...
|ИТН внася законопрект за допълнение на Закона за личните данни, искат глоби до 50 000 евро
По думите му законопроектът е свързан със записващите видеоустройства в помещения, които разкриват чувствителни лични данни. "Предвиждаме също така административно-наказателна разпоредба в размер от 10 000 евро до 50 000 евро", подчерта още той.
Относно подкрепата за намаляването на изборните секции в чужбина Тошко Йорданов заяви: "За 4 години се нагледахме на тежки извращения от ДПС в Турция".
Във връзка с трагичния случай "Петрохан" той подчерта, че има сериозни съмнения за протекции от държавата тогава - в лицето на екоминистъра Борислав Сандов, в лицето на Николай Денков като просветен министър, както и в това на Бойко Рашков и Надежда Йорданова. "За няколко дни това НПО минава цялата административна проверка. Получава разрешение от министри, осигурявайки пълна безнаказаност с премахването на районното управление и гранична полиция. Както и получава любезното съдействие на ПП в лицето на кмета Терзиев например", каза още Йорданов.
"Да припомня, че ПП-ДБ толерира педофилието. Те направиха всичко възможно да не бъде въведен регистър на педофилите", допълни той.
