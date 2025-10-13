ЗАРЕЖДАНЕ...
|Разпределение на мандатите в новия Общински съвет в Пазарджик и избраните за общински съветници
Общинската избирателна квота е 785 гласа. Мандатите са разпределени по следния начин:
Движение за права и свободи – ДПС - 8 общински съветници
"Продължаваме промяната" - Демократична България" - 6
Партия "Свобода"- 5
"БСП-Обединена левица"- 4
ВМРО-БНД (ВМРО-БНД, ССД) - 3
ПП ГЕРБ- 3
МИР - 2
"Възраждане" - 2,
Движение "Напред България" - 2
"Пряка демокрация" - 2
"Величие" - 1,
КП "Заедно за силна община" - 1
Движение "Гергьовден" - 1
ПП "Земеделски народен съюз" - 1
Изборният ден приключи с малко над 35 процента гласували. Гласоподавателите избираха между 597 кандидати за 41 мандата в Общинския съвет.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
factotum_1967
СИСТЕМАТА НИ УБИВА!
преди 46 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
