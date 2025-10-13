Разпределение на мандатите в новия Общински съвет в Пазарджик и избраните за общински съветници

© Булфото Общинската избирателна комисия в Пазарджик обяви разпределението на мандатите в новия Общински съвет и избраните за общински съветници.



Общинската избирателна квота е 785 гласа. Мандатите са разпределени по следния начин:



Движение за права и свободи – ДПС - 8 общински съветници



"Продължаваме промяната" - Демократична България" - 6



Партия "Свобода"- 5



"БСП-Обединена левица"- 4



ВМРО-БНД (ВМРО-БНД, ССД) - 3



ПП ГЕРБ- 3



МИР - 2



"Възраждане" - 2,



Движение "Напред България" - 2



"Пряка демокрация" - 2



"Величие" - 1,



КП "Заедно за силна община" - 1



Движение "Гергьовден" - 1



ПП "Земеделски народен съюз" - 1



Изборният ден приключи с малко над 35 процента гласували. Гласоподавателите избираха между 597 кандидати за 41 мандата в Общинския съвет.