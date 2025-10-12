© Обискираха коли в пазарджишко заради местните избори, пари не бяха намерени, научи "Фокус" от хора на място.



Към момента обаче на място все още има напрежение, което е породено от функционери на ПП-ДБ.



Създава се хаос и се оказва натиск върху изборния процес.



Припомняме, че два автомобила бяха блокирани в село Огняново. По неофициална информация ставаше въпрос за купуване на гласове.



На място пристигна полиция, както и струпване на хора.