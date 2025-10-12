ЗАРЕЖДАНЕ...
|Обискираха коли в пазарджишко заради местните избори
Към момента обаче на място все още има напрежение, което е породено от функционери на ПП-ДБ.
Създава се хаос и се оказва натиск върху изборния процес.
Припомняме, че два автомобила бяха блокирани в село Огняново. По неофициална информация ставаше въпрос за купуване на гласове.
На място пристигна полиция, както и струпване на хора.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 942
|предишна страница [ 1/157 ] следващата страница
