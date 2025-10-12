ИЗПРАТИ НОВИНА
Обискираха коли в пазарджишко заради местните избори
Автор: Георги Кирилов 16:15
©
Обискираха коли в пазарджишко заради местните избори, пари не бяха намерени, научи "Фокус" от хора на място.

Към момента обаче на място все още има напрежение, което е породено от функционери на ПП-ДБ. 

Създава се хаос и се оказва натиск върху изборния процес.

Припомняме, че два автомобила бяха блокирани в село Огняново. По неофициална информация ставаше въпрос за купуване на гласове.

На място пристигна полиция, както и струпване на хора.


Още по темата:
12.10.2025 Напрежение в пазарджишкото село Огняново: Има съмнение за купуване на
гласове
12.10.2025 Нови избори днес в Пазарджик
05.08.2025 ПП-ДБ внасят сигнал в КПК срещу бившия кмет на Пазарджик
07.11.2024 Костадин Димитров - една година кмет на Пловдив
05.04.2024 МВР с остра реакция към Кирил Петков и Атанас Атанасов
01.03.2024 Нов общински съветник в Пловдив
предишна страница [ 1/157 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Напрежение в пазарджишкото село Огняново: Има съмнение за купуван...
15:39 / 12.10.2025
Влак прегази служител на БДЖ!
15:00 / 12.10.2025
Катастрофа на АМ "Тракия" до Пловдив, задръстването е километричн...
13:50 / 12.10.2025
Деница Сачева: С ИТН постигнахме разбирателство за спорния законо...
13:50 / 12.10.2025
Нинова към Трифонов: Слави, Слави, на кой бряг се оказа ти сега?
11:10 / 12.10.2025
Лекар: След наводненията дебнат много чревни инфекции
09:31 / 12.10.2025

Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Строителен предприемач: Покупката на жилище на зелено с кредит е гаранция за безпроблемно изпълнение на сделката
Строителен предприемач: Покупката на жилище на зелено с кредит е гаранция за безпроблемно изпълнение на сделката
11:26 / 10.10.2025
Гърция сложи цяла Европа в малкия си джоб
Гърция сложи цяла Европа в малкия си джоб
12:46 / 10.10.2025
Собственик на фирма за недвижими имоти: Купувачите вече са изключително внимателни към инвестиции в рисковите райони
Собственик на фирма за недвижими имоти: Купувачите вече са изключително внимателни към инвестиции в рисковите райони
09:10 / 10.10.2025
Пламен Димитров: Не може сиренето да е 11,63 лева на борсата, а в търговските вериги да е 19
Пламен Димитров: Не може сиренето да е 11,63 лева на борсата, а в търговските вериги да е 19
11:51 / 11.10.2025
Най-легендарният български сериал се връща на екран
Най-легендарният български сериал се връща на екран
09:23 / 10.10.2025
4 пожарни и линейка на мястото на големия пожар в Пловдив, в жилището може да има хора
4 пожарни и линейка на мястото на големия пожар в Пловдив, в жилището може да има хора
17:00 / 10.10.2025
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Местни избори 2023 г.
БК Локомотив Пловдив
Марица в Трета лига, сезон 2025/2026
