ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Голям провал за ГЕРБ, Пеевски ги разгроми
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:47Коментари (0)677
©
Окончателно ДПС-Ново начало са първа политическа партия в новия общински съвет в Пазарджик. На проведения извънреден вот вчера Движението събира малко над 17 процента от вота на избирателите. 

ПП- ДБ се нарежда на второ място с 11,75 процента. Големият губещ на тези местни избори е партия ГЕРБ, която заема шесто място с малко над шест процента. 

Освен ДПС-Ново начало голямата изненада на тези избори е и ПП "Свобода“, която събира над 10 процента от вота на избирателите. Водач на листата е  Румен Димитров, досегашен общински съветник от групата на бившия кмет на Пазарджик  Тодор Попов. Листата на Попов събира 7 процента, изпреварвайки ГЕРБ.


Още по темата: общо новини по темата: 944
12.10.2025 Полицията с подробности за купуването на гласове в Пазарджишко
12.10.2025 Обискираха коли в пазарджишко заради местните избори
12.10.2025 Напрежение в пазарджишкото село Огняново: Има съмнение за купуване на
гласове
12.10.2025 Нови избори днес в Пазарджик
05.08.2025 ПП-ДБ внасят сигнал в КПК срещу бившия кмет на Пазарджик
07.11.2024 Костадин Димитров - една година кмет на Пловдив
предишна страница [ 1/158 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Собственик на апартаменти: Oсновната причина за случилото се е на...
11:38 / 13.10.2025
Няма друга държава, в която на цената на едно кафе можеш да посет...
11:07 / 13.10.2025
Прокурор за схемата с изчезналите 55 млн. лв. за строежа АМ "Хему...
10:54 / 13.10.2025
bTV и Сашо Кадиев в центъра на скандал с измислен наследник на Па...
10:41 / 13.10.2025
Освен с по-добрите магистрали, Сърбия ни изпревари дори и в защит...
10:16 / 13.10.2025
Иво Сиромахов: Бях вцепенен
10:06 / 13.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Още два дни около Нова година стават почивни, почти няма да работим по празниците
Още два дни около Нова година стават почивни, почти няма да работим по празниците
14:10 / 11.10.2025
Пламен Димитров: Не може сиренето да е 11,63 лева на борсата, а в търговските вериги да е 19
Пламен Димитров: Не може сиренето да е 11,63 лева на борсата, а в търговските вериги да е 19
11:51 / 11.10.2025
Сашка Васева: Готова съм
Сашка Васева: Готова съм
09:30 / 12.10.2025
Слави Трифонов: От днес моят колега и приятел Иво Сиромахов не работи при нас
Слави Трифонов: От днес моят колега и приятел Иво Сиромахов не работи при нас
19:31 / 11.10.2025
Дете откарано спешно в болница в Пловдив, майката не знае кои са бащите и на останалите пет
Дете откарано спешно в болница в Пловдив, майката не знае кои са бащите и на останалите пет
13:26 / 11.10.2025
Задаващ се циклон носи нови значителни валежи!
Задаващ се циклон носи нови значителни валежи!
15:24 / 11.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Хандбал - подготовка и състезания
Местни избори 2023 г.
Бури и градушки 2025 г.
Конфликт Израел-Газа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: