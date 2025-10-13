Голям провал за ГЕРБ, Пеевски ги разгроми

© Окончателно ДПС-Ново начало са първа политическа партия в новия общински съвет в Пазарджик. На проведения извънреден вот вчера Движението събира малко над 17 процента от вота на избирателите.



ПП- ДБ се нарежда на второ място с 11,75 процента. Големият губещ на тези местни избори е партия ГЕРБ, която заема шесто място с малко над шест процента.



Освен ДПС-Ново начало голямата изненада на тези избори е и ПП "Свобода“, която събира над 10 процента от вота на избирателите. Водач на листата е Румен Димитров, досегашен общински съветник от групата на бившия кмет на Пазарджик Тодор Попов. Листата на Попов събира 7 процента, изпреварвайки ГЕРБ.