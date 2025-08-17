Размазана кола на АМ "Тракия", втората - в другото платно!

© Facebook Катастрофа блокира движението по АМ "Тракия" в посока към Бургас. Очевидци съобщават в социалните мрежи, че инцидентът се е случил близо до Стара Загора на 231-ия км от магистралата.



Образувало се е сериозно километрично задръстване. Едната от колите буквално е размазана вследствие на сблъсъка. Интересното е, че двете МПС-та, замесени в пътнотранспортното произшествие, се намират в двете платна на аутобана.



Шофирайте внимателно!