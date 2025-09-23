© виж галерията 40-годишният Павел Иванов Христов от Ямбол е убитият край екопътека "Невястата“ край Смолян, предаде репортер на "Фокус". Той е открит с прободни рани от нож по тялото, стана ясно на брифинг на окръжния прокурор на Смолян Недко Симов и директора на Областната дирекция на МВР – Смолян ст. комисар Цветан Цанков.



"На 22 септември в 8:34 часа на тел. 112 е получен сигнал от гражданин, че на около 400 метра от главния път на екопътека "Невястата“, намираща се над град Смолян по посока Пампорово до пътеката е открит мъж, който не се движи. Екипът на Спешна помощ, който пристигнал на място е установил, че лицето е починало от прободни рани. Мъжът е на 40 години от Ямбол“, каза ст. комисар Цанков.



"Досъдебното производство е образувано на 22 септември и то е за тежко умишлено престъпление – убийство, по чл. 115 от Наказателния кодекс. Под ръководството на Окръжна прокуратура Смолян се извършва разследване по досъдебното производство за причиняване на смърт намерен в районя на екопътека "Невястата“. Извършени са множество действия по разследването и предстои извършването на още такива“, посочи окръжният прокурор Недко Симов.



