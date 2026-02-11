© ФОКУС При такива обществени данни г-н Терзиев трябва да си подаде най-малкото оставката като кмет на София, защото около ПП-ДБ и техните структури винаги има някакви неща, които са много отвратителни. Това заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев в парламента по отношение на изявлението на кмета на София Васил Терзиев преди няколко дни, че е дарявал средства на организациятана на загиналите край "Петрохан" и под връх "Околчица", предаде репортер на ФОКУС.



"Няма да правя политически внушения, защото не знам истината, но знам, че моето 15-годишно дете няма да го пусна с някакви хора в някаква къща в гората и няма да се чувствам спокойно, когато той е там с такива хора", каза Василев.



По негови за да се стигне до шест трупа, сред тях и дете, значи има нещо сбъркано в институциите на държавата.



"За мен бягството на Даниел Митов, всеки път когато трябва да бъде питан като министър, означава, че има нешо нередно и МВР не функционира така, както трябва", посочи Василев.



Лидерът на МЕЧ коментира и случая с изнесените публични данни за извършено престъпление за сексуално посегателство над малолетно лице.



"Сам по себе си разказът е много драматичен, не може да остане незабелязан, затова в четвъртък трябваше да бъде изслушан министърът на вътрешните работи, който отново се скри, пусна писмо, че няма да присъства, но ще дойдат ст.к. Димитър Величков, директор на МВР-Сливен и комисар Христо Блецов, началник на отдел "Разследвания" в Сливен. Това изслушване има за цел да разбере какво са направили органите на МВР, има ли други институции, които са мълчали твърде дълго време, защото от видеото на Цанов става ясно, че държавата със своите институции е абдикирала и един вероятно педофил иска родителски права над своето дете", каза още Василев.



"Уж дърпат Кирил Добрев и Драгомир Стойнев назад, за да излезе маймуната с бомбите, която е човек на Пеевски. Ако това е новият знак на новия шеф на БСП, твърде жалко. Аз съм сигурен, че той контрол над групата няма", заяви Василев по отношение на рокадите в БСП. По негови "комунягите не могат да се променят, а трябва да бъдат изхвърлени от политиката".







