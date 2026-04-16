"Прогресивна България" закри предизборната си кампания три дни преди парламентарните избори на 19 април, предаде от мястото на събитието репортер на Plovdiv24.bg. Събитието се проведе в Арена "8888" и събра кандидати за народни представители, лидери на партията и стотици симпатизанти. На сцената бяха представени всички кандидати от листите на коалицията, а вечерта бе съпроводена от концертна програма с популярни български изпълнители.

На събитието бе съобщено, че на 17 април ще бъде официално учредена партията на Румен Радев.

Радев: Целта е пълно мнозинство, сглобки няма да има

Лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев очерта ясни граници пред привържениците си. "Коалиция с Борисов няма да има. Коалиция с ПП-ДБ, които съсипаха Конституцията и се опитват да опорочат изборите, е нежелана от нашите поддръжници. Всякакво взаимодействие с техния общ ментор Пеевски е абсолютно неприемливо", заяви той.

Радев определи предстоящия вот като ключов избор за посоката на страната. "Дилемата в неделя е проста: или "Прогресивна България", или връщане на порочния цикъл на сглобките — на Пеевски, Борисов и Василев. Всеки глас за малките партии ще си остане само статистика", каза лидерът, като добави, че обиколил цялата страна и навсякъде го посрещали пълни зали и площади.

"Не обещаваме чудеса, но обещаваме правила. Ще работим за справедлива и правова държава", подчерта Радев.

Гласове от листите: младост, честност и нова страница

Водачът на листата в 16 МИР Пловдив-град Владимир Николов призова за сплотеност. "От опит знам какво можем, когато сме единни — имаме таланта, имаме духа. Готови сме, можем, ще успеем", заяви той.

Ивет Горанова, най-младият водач на листа в коалицията — от 11 МИР Ловеч, постави акцент върху отговорността на новото поколение. "Младостта не е порок — тя е енергия, чиста съвест и амбиция. Не обещавам лесен път, но обещавам честен. България трябва да е дом, а не място, от което да бягаме", каза тя.