Радев: Единственият изход е оставка на правителството и предсрочни избори

© Президентът Румен Радев коментира събитията oт последните протести, като заяви чрез пост в социланите мрежи, че това не е сблъсък между полиция и протестиращи, а провокация, организирана от мафията с цел конфронтация.



"Насилието трябва да спре. Призовавам всички да се придържат към закона“, каза Радев. Той подчерта, че провокациите не променят общественото мнение: "Фактът остава – българите казаха НЕ на тази власт.“



Президентът изтъкна, че единственият изход от кризата е оставка на правителството и насрочване на предсрочни избори.