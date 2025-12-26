Радев: "Българската Коледа" събра рекордна сума

© Всяка година "Българската Коледа" връща надеждата в стотици български домове, обединявайки усилията на дарители, лекари, организатори и изпълнители. Това написа президентът Румен Радев в профила си във Facebook.



"Благотворителната инициатива многократно доказа, че и с малко средства могат да се постигат високи резултати, когато здравето на децата е истински приоритет и към него се подхожда с професионализъм и отговорност пред обществото. На тези принципи трябва да се гради и политиката в здравеопазването", написа още той.



След традиционния благотворителен спектакъл на "Българската Коледа" тази година събраните средства са рекордни - над 3 720 000 лева.



Държавният глава благодари на всички, за които здравето на децата на България е кауза и които доказват хуманността на нашето общество.