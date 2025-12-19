ИЗПРАТИ НОВИНА
Работното време на "Еконт" и "Спиди" около Коледа и Нова година
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:25
©
Зимните празници чукат на вратата и с тях идва най-натовареният период за куриерските услуги в страната. За да бъдат подаръците ви доставени навреме и без излишно напрежение, е важно да планирате изпращанията си предварително. По тази причина споделяме актуална и обобщена информация за празничния график на доставките на куриерските фирми Еконт и Спиди в периода около Коледа и Нова година.

По време на коледните и новогодишните празници офисите и партньорите на Еконт няма да работят на 25 и 26 декември 2025 година, както и на 1 и 2 януари 2026 година. В дните 22 и 23 декември, както и на 29 и 30 декември 2025 година, обслужването на клиенти ще се извършва при стандартно работно време. На 24 декември, 27 декември, 31 декември 2025 година и на 3 януари 2026 година офисите ще работят с клиенти до 15 часа.

Пратките, подадени на 24 декември до офис или адрес, ще бъдат доставени на 27 декември със съботна доставка или на 29 декември. Изпратените на 31 декември пратки ще пристигнат при получателите на 3 януари със съботна доставка или на 5 януари 2026 година.

При куриерска фирма Спиди графикът също е съобразен с празничните дни. На 24 декември 2025 година работният ден ще бъде непълен и ще се приемат пратки със срок на доставка 29 декември.

На 25 и 26 декември, както и в дните от 27 до 28 декември, офисите няма да работят, като в неделя складовете с обозначено работно време ще приемат само клиенти с готови товарителници. Работата се възобновява на 29 и 30 декември, като на 30 декември ще се приемат пратки със срок на доставка 5 януари 2026 година.

В последния ден на годината, както и в първите четири дни на януари, Спиди няма да извършва стандартно обслужване, с изключение на определени складове, които ще приемат пратки с предварително подготвени документи.

Препоръчваме да се съобразите с този празничен график и да изпратите пратките си възможно най-рано, за да си осигурите спокойствие и навременна доставка. Така подаръците ви ще стигнат точно когато трябва и ще донесат радост на хората, за които са предназначени.


