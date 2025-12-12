ЗАРЕЖДАНЕ...
|Работната седмица завършва със слънчево време
В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра - около 2°, съобщават от НИМХ.
По Черноморието ще има ниска облачност или мъгла. След обяд видимостта ще се подобри. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 10° и 13°. Температурата на морската вода е 11°-14°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
