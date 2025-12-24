ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Пътят през прохода "Петрохан" е заледен!
Хората препоръчват да се кара бавно, защото има обилна снежна покривка.
Шофирайте внимателно и със съобразена скорост, а ако можете - отложете пътуването!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 158
|предишна страница [ 1/27 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Без аптеки на 1 януари 2026 г. заради еврото
21:19 / 24.12.2025
Патриарх Даниил: Това е ден, в който ние особено щедро отваряме н...
19:08 / 24.12.2025
Българи: Ще празнуваме по-скромно
16:00 / 24.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
Пуснаха шести блок на АЕЦ "Козлодуй"
15:32 / 24.12.2025
Етнолог за обредния хляб на Бъдни вечер: В наши дни може да го де...
16:41 / 24.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
След 43 предложения тя най-накрая каза "Да"
09:03 / 23.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS