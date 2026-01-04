ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|"Пътна полиция" отчита голям брой нарушения, но по-малко жертви на пътя по празниците
Инспектор Велин Тодоров от отдел "Пътна полиция“ към ГДНП представи пред NOVA равносметка за периода от 24 декември 2025 г. до 1 януари 2026 г.
Статистиката показва интензивна работа на контролните органи:
371 акта са съставени конкретно за управление под въздействието на алкохол, наркотични вещества и техни аналози.
Общо над 2 850 акта за административни нарушения са съставени за деветдневния период.
Наложени са над 24 700 фиша на нарушители в цялата страна.
Освен алкохола и скоростта, най-честите нарушения, които полицаите установяват, са неизползването на обезопасителни колани и говоренето по мобилен телефон по време на шофиране.
Въпреки големия брой нарушения, инспектор Тодоров отчете значително подобрение в общата пътна безопасност през изминалата 2025 година спрямо 2024 г.:
Над 500 по-малко тежки пътнотранспортни произшествия.
Над 700 по-малко ранени участници в движението.
22-ма по-малко загинали на пътя.
"Това е добър сигнал, но предстои усърдна работа през 2026 г., за да запазим и подобрим тази тенденция“, коментира инспекторът.
На въпрос относно въвеждането на камери с изкуствен интелект, от "Пътна полиция“ увериха, че ежедневно се работи по повишаване на техническите характеристики и въвеждане на иновативни решения за контрол.
В момента центърът разполага с пряк достъп до общинските камери в София и основните пътни артерии в страната, което позволява незабавни оперативни решения при струпване на автомобили или инциденти.
Важно за шофьорите: С преминаването на България към новата валута, всички глоби и санкции вече се налагат в евро.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 264
|предишна страница [ 1/44 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Слави Василев: Надявам се следващият премиер да е Румен Радев
23:05 / 03.01.2026
Конституционалист: Пряката демокрация, изразена чрез референдум, ...
21:53 / 03.01.2026
Кадри на автомобила, върху който падна дърво и уби майка на две д...
21:04 / 03.01.2026
Икономист: Въвеждането на еврото в България има възможност да отп...
20:30 / 03.01.2026
Димитър Манолов: Нова редовна план-сметка е малко вероятна преди ...
20:07 / 03.01.2026
Трагедия с двама българи на Халкидики
17:58 / 03.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
13:49 / 02.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS