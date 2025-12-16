ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Пуснаха полицейския шеф под домашен арест с електронна гривна
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:24Коментари (0)370
© БТА
След рекордно дълго заседание Окръжен съд Ловеч остави за постоянно в ареста Росен Кръстев - Стъкларя. Мъжът е сочен за ръководител на организирана престъпна група за пласиране на наркотици, рекет, изнудвания и палежи, в която са участвали и полицаи.

Сред арестуваните при акцията на дирекция "Вътрешна сигурност“ и ГДБОП, проведена в петък, е и директорът на столичното Пето РУ Пламен Максимов и още двама служители на МВР, които вече са с повдигнати обвинения. Той беше пуснат под домашен арест с електронна проследяваща гривна .

Мерките на Максимов и Кръстев се гледаха при закрити врата поради факта, че прокуратурата по грешка е засекретила показания на свидетели. Тя ги е посочила като защитени, от което адвокатите на Максимов и Кръстев се възползваха, за да поискат от съда гледане при закрити врата.

Адвокатът на Максимов - Мартин Кантарев, обясни, че е поискал пускане на полицейския шеф от ареста. Една от причините е, че се грижил за болни родители.

Сред задържаните е и оперативният полицай Юлиян Бързашки, както и разследващата служителка на МВР Луковит Милена Ботева. Тя се оказа с по-лека мярка, пусната още вчера срещу 5000 лв. парична гаранция. 

"Аз съм пострадалият, на когото му изгоря заведението и автомивката. Случи се на 21 юни. Бях събуден от моя шурей в 12 през нощта. Дойдох, видях, че всичко гори. Потърсиха ме властите и ми казаха, че всичко идва от Милена Ботева, която работеше в РПУ - Луковит. След като я наказаха, замина в Пето РПУ. Това се случи, защото съм си потърсил правата. Но искам да разбера откъде, кой и как ми го причини", каза пред NOVA Красимир Атанасов - свидетел по досъдебното производство.

Още в понеделник вечер бе дадено началото на заседанието в съда, но едва преди обед днес започна по същество разглеждането. След Стъкларя - сочен за лидер на задържаните за търговия с дрога, в съдебната зала се очаква да влезе Максимов, както и още трима от задържаните полицаи. 

Припомняме, че 7 души бяха привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група за палеж, подкупи и разпространение на наркотици в София и Ловеч. Групата е действала от около година и половина. Акцията по задържането на обвиняемите е проведена на 12 декември в двата града от ГДБОП и "Вътрешна сигурност“. Открити са големи количества наркотици – марихуана, синтетични наркотици, кокаин, както и десетки хиляди евро. 

Единият от задържаните е началникът на столичното Пето РУ, а в ареста е и оперативен работник в същото районно управление, както и полицайка с няколко години стаж. Изпратено е предложение до министъра за отстраняване на всички служители. Временно началник на Пето районно е комисар Илия Кузманов.


Още по темата: общо новини по темата: 123
12.12.2025 Задържаха полицейски шеф
05.12.2025 Европрокуратурата с претърсвания в Пловдив заради измами за 13 милиона евро
04.12.2025 Под надзора на Европейската прокуратура: ГДБОП и ДАНС разбиха група за ДДС измами
04.12.2025 Службите в България и още 7 държави разбиха мрежа за криптоизмами и пране на пари за над 700 милиона евро
21.11.2025 Европол пусна видео на спецоперацията на ГДБОП, при която бяха иззети ценности за над 100 млн. евро
20.11.2025 Мрежа за трафик на културни ценности: Открити са артефакти за над 100 млн.
евро
предишна страница [ 1/21 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Николай Василев: Удължителният бюджет е като "слагането на резерв...
19:36 / 16.12.2025
"Евростат": Самоубийствата на влаковите релси отнемат повече живо...
17:37 / 16.12.2025
България и още седем страни от източния фланг на ЕС: Русия е осно...
17:38 / 16.12.2025
Температурите падат до минус 5 градуса
17:26 / 16.12.2025
МОН внесе яснота по въпросите за чуждоезиковото образование
17:20 / 16.12.2025
Изпълнителното бюро на БСП подава оставка, без Зафиров
16:55 / 16.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Едно от най-малките села в България е с трима жители
Едно от най-малките села в България е с трима жители
09:50 / 14.12.2025
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
09:29 / 14.12.2025
Специалист: От 30 г. се занимавам с недвижими имоти, през 25 от тях се говори за "балон" на цените
Специалист: От 30 г. се занимавам с недвижими имоти, през 25 от тях се говори за "балон" на цените
09:36 / 14.12.2025
Разликата във възрастта им – повече от десет години, но с нетърпение очакват първата си рожба
Разликата във възрастта им – повече от десет години, но с нетърпение очакват първата си рожба
12:15 / 15.12.2025
Едно от най-посещаваните места в Пловдив, което не е нито ресторант, нито чалготека
Едно от най-посещаваните места в Пловдив, което не е нито ресторант, нито чалготека
10:15 / 14.12.2025
"Лидл България" обяви работното време по празниците
"Лидл България" обяви работното време по празниците
16:21 / 14.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Закупуване на самолети F-16
Кабинетът "Желязков" подава оставка
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Специализирани полицейски операции в страната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: