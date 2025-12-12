ЗАРЕЖДАНЕ...
|Задържаха полицейски шеф
При акцията са задържани няколко служители, занимаващи се с борба срещу наркопрестъпността. Акцията е проведена от ГДБОП и "Вътрешна сигурност“.
