Пускат Благомир Коцев на свобода срещу 200 000 лева

© Кметът на Варна Благомир Коцев излиза на свобода срещу парична гарранция от 200 000 лева, предаде репортер на "Фокус". Трябва да преведе парите в 7-дневен срок.



В обръщението си към съда по-рано днес Благо заяви, че има дълг към децата си като човек и към варненци като кмет, и че не възнамерява да се отказва от тези отговорности.