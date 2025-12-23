ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Бойко Борисов: Цялото ми доверие към КПК е изчерпано!
Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна свиква заседание от 13.00 ч. днес, за да разгледа сигнала на КОНПИ за отпуските на кмета Благомир Коцев.
"Партията няма нужда от служебна победа! Не искаме името ни да бъде включвано в някакъв вид политически уйдурми, които имат за цел да променят мажоритарния избор на хората'', посочва Борисов.
Лидерът на ГЕРБ е категоричен, че Антикорупционната комисия трябва да бъде закрита.
"Цялото доверие на ГЕРБ в КПК е изчерпано! Считам, че тя не трябва да съществува".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 82
|предишна страница [ 1/14 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си на...
10:12 / 23.12.2025
НИМХ издаде предупреждение от първа степен
09:46 / 23.12.2025
Cериозни проблеми с даването на заплати в плик
09:40 / 23.12.2025
Собственик на сладкарница: Много малка част от хората се отказват...
09:21 / 23.12.2025
Меteo Bulgaria: Имаме лоша новина - тъмна Коледа заради снега
08:47 / 23.12.2025
Проф. Кантарджиев с предупреждение: Грипът вече има епидемично ра...
09:33 / 23.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Тежка загуба за Джордж Клуни
15:44 / 21.12.2025
Честито на Бойко Кръстанов!
19:53 / 21.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS