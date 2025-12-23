Бойко Борисов: Цялото ми доверие към КПК е изчерпано!

© Настоявам представителите на ГЕРБ в ОИК - Варна да не участват в никакви заседания, свързани с прекратяването на мандата на Благомир Коцев. Това казва лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във видео обръщение в социалните мрежи.



Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна свиква заседание от 13.00 ч. днес, за да разгледа сигнала на КОНПИ за отпуските на кмета Благомир Коцев.



"Партията няма нужда от служебна победа! Не искаме името ни да бъде включвано в някакъв вид политически уйдурми, които имат за цел да променят мажоритарния избор на хората'', посочва Борисов.



Лидерът на ГЕРБ е категоричен, че Антикорупционната комисия трябва да бъде закрита.



"Цялото доверие на ГЕРБ в КПК е изчерпано! Считам, че тя не трябва да съществува".