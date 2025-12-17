Благомир Коцев: Пламенка Димитрова 16 години подред е печелила една и съща обществена поръчка

© bTV "Арестът ми беше една логична стъпка на много събития, които го предхождаха. От началото на моя мандат неведнъж съм получавал сигнали, че трудно би се работило като опозиционен кмет в една голяма община“, каза пред bTV кметът на Варна Благомир Коцев.



"Арестът беше едно показно на това как един кмет може да бъде атакуван, как неговата съдба може да послужи за назидание на много други опозиционни кметове и политици, както и да всее страх у мен и у хората около мен“, посочи той.



По думите му арестът е постигнал ефекта си и немалко кметове "са сменили политическата си окраска“ под такъв натиск.



"Този арест беше резултат на мои откази, които правих неведнъж“, допълни той.



"При работата на един кмет, който се сблъсква с много казуси, изглежда, че е вероятно някой да си съчини някаква история. Тук не става въпрос за доказано престъпление от моя страна, а за едни твърдения на едни хора, които директно или индиректно посочват някой и казват – той ми каза нещо“, обясни Благомир Коцев.



"Няма и всички белези на едно престъпление, тъй като много от тях твърдят, че не се е стигнало до извършването на престъпление, а е имало само намерение“, уточни кметът на Варна.



"Пламенка Димитрова е олицетворение на модела, който наследих в община Варна. 16 години подред тя е печелила една и съща обществена поръчка, което само по себе си навява на доста съмнение. Както тя, така и всички други свидетели са по някакъв начин свързани с един предходен модел, на който решихме да сложим край“, заяви Коцев.