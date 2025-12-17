ЗАРЕЖДАНЕ...
Благомир Коцев: Пламенка Димитрова 16 години подред е печелила една и съща обществена поръчка
"Арестът беше едно показно на това как един кмет може да бъде атакуван, как неговата съдба може да послужи за назидание на много други опозиционни кметове и политици, както и да всее страх у мен и у хората около мен“, посочи той.
По думите му арестът е постигнал ефекта си и немалко кметове "са сменили политическата си окраска“ под такъв натиск.
"Този арест беше резултат на мои откази, които правих неведнъж“, допълни той.
"При работата на един кмет, който се сблъсква с много казуси, изглежда, че е вероятно някой да си съчини някаква история. Тук не става въпрос за доказано престъпление от моя страна, а за едни твърдения на едни хора, които директно или индиректно посочват някой и казват – той ми каза нещо“, обясни Благомир Коцев.
"Няма и всички белези на едно престъпление, тъй като много от тях твърдят, че не се е стигнало до извършването на престъпление, а е имало само намерение“, уточни кметът на Варна.
"Пламенка Димитрова е олицетворение на модела, който наследих в община Варна. 16 години подред тя е печелила една и съща обществена поръчка, което само по себе си навява на доста съмнение. Както тя, така и всички други свидетели са по някакъв начин свързани с един предходен модел, на който решихме да сложим край“, заяви Коцев.
