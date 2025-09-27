ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Първите снежинки са факт
Автор: ИА Фокус 08:49Коментари (0)698
©
Днес над страната ще преобладава облачно време и на отделни места в югозападните райони ще превали дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, за София - около 16°.

В планините ще бъде предимно облачно. На места в масивите от Западна България ще превали дъжд, по най-високите части на Рила и Пирин дъжд и сняг. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра - около 6°.

Рано тази сутрин на Мусала прехвърчаха първите снежинки, съобщиха от НИМХ.

По Черноморието ще бъде с по-често значителна облачност. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 21°. Температурата на морската вода е 22°-23°. 

В сила е жълт код за вълнение до 4 бала, вълни с височина до 2,5 метра.

В неделя облачността ще е значителна и на отделни места, главно в Западна България ще има и слаби превалявания от дъжд. През повечето дни от новата седмица ще се задържи предимно облачно, в понеделник се повишава вероятността за валежи на повече места из цялата страна.


Още по темата: общо новини по темата: 6
26.09.2025 Проф. Георги Рачев: Още днес може да има сняг
22.09.2025 Сигналите, че отоплителната система в колата ще ви изневери точно на прага на мразовитите утрини
22.09.2025 Синоптик: Промяната във времето е близо
22.09.2025 Специалист: През есента приемайте селен, цинк и витамин D, по-червени меса и яжте зелени банани
21.09.2025 С тези стъпки туршията никога няма да се развали
07.09.2025 Промени в полети на Ryanair






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Икономист: Четиридневна работна седмица означава две неща
10:11 / 27.09.2025
Константин: Искам да се извиня на всички хора
09:38 / 27.09.2025
Как държавата ще реши проблема с безводието у нас?
09:20 / 27.09.2025
Нивото на язовир "Жребчево" е критично ниско
08:26 / 27.09.2025
Празник е! Не организирайте шумни забавления
08:47 / 27.09.2025
Томислав Дончев: Ще имаме 6 месеца да преосмислим подхода
22:33 / 26.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
13:49 / 25.09.2025
Момиченце е!
Момиченце е!
09:12 / 25.09.2025
Без заявление: Пенсионерите вече ще могат да получават пенсията си от всяка пощенска станция
Без заявление: Пенсионерите вече ще могат да получават пенсията си от всяка пощенска станция
13:42 / 25.09.2025
Брокер: Панелките и тухлените блокове остават на заден план заради по-ниското качество
Брокер: Панелките и тухлените блокове остават на заден план заради по-ниското качество
11:15 / 25.09.2025
Хампарцумян: Продължавам да плащам разни вноски, защото освен пенсията имам и някакъв приход
Хампарцумян: Продължавам да плащам разни вноски, защото освен пенсията имам и някакъв приход
19:55 / 25.09.2025
Празник е, има една забрана за жените
Празник е, има една забрана за жените
08:05 / 25.09.2025
Легендарно предаване се завръща
Легендарно предаване се завръща
16:35 / 26.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Водна криза
Зима 2025/2026 г.
Задържаха насилствено българина Любомир Киров в Украйна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: