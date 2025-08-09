ИЗПРАТИ НОВИНА
Първи кадри от пожара на магистрала "Тракия"
Автор: ИА Фокус 15:01Коментари (0)467
© Булфото
Първи снимки от пожара на магистрала "Тракия". 

Както вече "Фокус" информира, пожар задимява лентите за движение в района на 86 км на автомагистралата. Запалили се сухи треви покрай пътното платно.

Пламъците са в близост до пътното платно и движението в участъка е силно затруднено. Образувалва се е километрична опашка.


Още по темата: общо новини по темата: 174
09.08.2025 Лоша новина за пожара на АМ "Тракия"
09.08.2025 Бедствено положение в Сунгурларе
09.08.2025 Десетки са евакуираните в Сунгурларе, огънят изпепелява всичко, два завода са застрашени
09.08.2025 Огромен пожар гори край Сунгурларе: Огънят застрашава да навлезе в близко
село
09.08.2025 Пожар гори на магистрала "Тракия" в посока Бургас
08.08.2025 Затвориха Дарданелите заради масивни пожари в Турция
Още новини от Национални новини:
Ад на магистрала "Тракия"
13:26 / 09.08.2025
Министър Запрянов с информация за шестте F-16, които трябва да пр...
12:59 / 09.08.2025
МВнР с важна информация за българите в САЩ
12:59 / 09.08.2025
Адът в Солинген: Семейството, което оцеля по чудо, след като падн...
11:15 / 09.08.2025
2203 пощенски станции стават места за обмен на евро
11:26 / 09.08.2025
Бащата на Сияна: Експертизата за катастрофата е дискредитирана
10:56 / 09.08.2025

