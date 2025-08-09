© Булфото виж галерията Първи снимки от пожара на магистрала "Тракия".



Както вече "Фокус" информира, пожар задимява лентите за движение в района на 86 км на автомагистралата. Запалили се сухи треви покрай пътното платно.



Пламъците са в близост до пътното платно и движението в участъка е силно затруднено. Образувалва се е километрична опашка.