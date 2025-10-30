ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Проверете грайферите на гумите си, за да няма глоби
Инициативата има за цел да повиши безопасността на движението през студените месеци и ще продължи до края на ноември. Тя обхваща както водачите, така и пешеходците, като акцентът е поставен върху отговорното поведение на пътя.
Акция "Зима“ ще премине в три етапа:
Проверка на готовността на превозните средства за движение при зимни условия.
Насърчаване на толерантността между участниците в движението.
Контрол върху техническата изправност на автомобилите.
Съгласно Закона за движението по пътищата, от 15 ноември до 1 март всички превозни средства, движещи се по пътищата, трябва да бъдат оборудвани със зимни гуми или гуми с дълбочина на протектора не по-малка от 4 mm.
По време на кампанията пътните полицаи ще напомнят на шофьорите за значението на спазването на дистанция, умерената скорост и повишеното внимание към пешеходците, особено при намалена видимост.
Нека всички заедно допринесем за по-безопасни пътища през зимата!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 48
|предишна страница [ 1/8 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Ужасна статистика за половината българи, бедни са, и то много!
22:29 / 30.10.2025
Пламен Димитров, КНСБ: Определянето на заплати чрез закони ще ни ...
21:48 / 30.10.2025
bTV съобщи, че е починал Иво Танев, той им прости
15:58 / 30.10.2025
Сериозно увеличават минималната работна заплата, а също и майчинс...
16:12 / 30.10.2025
Пак претоплиха манджата, наречена "трета лента на пътя Смолян - А...
16:17 / 30.10.2025
Възстановяват движението в участък на АМ "Тракия"
17:29 / 30.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS