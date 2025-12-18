© виж галерията Протестиращите в "Триъгълника на властта" блокираха центъра на София. Това е третият мащабен протест срещу Бюджет 2026, предаде репортер ФОКУС.



Блокирано е движението от бул. "Цар освободител до Ларгото". Протестът започна в 18:00 часа, но и към този момент продължават да идват още хора.



Демонстрацията е организирана от ПП-ДБ и е реакция на обрата с бюджета Народното събрание.



Към 18.00 ч. протестиращи започнаха да се събират на протест и пред Съдебната палата. Те протестираха срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. В 19:00 протестното шествие се приседни към демонстрациите в "Триъгълника на властта".



