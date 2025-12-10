ИЗПРАТИ НОВИНА
Протести в цялата страна и чужбина 
Автор: Елиза Дечева 22:27
©
виж галерията
Протестиращи в центъра на София извиха голямо хоро под ударите на тъпани,  народни песни и развяващи се български знамена.  

Сцена с голям екран е изградена до фонтана пред сградата на президентската институция и още два големи екрана има пред сградата на парламента и пред БНБ. 

Върху сградата на парламента са изписани с лазер надписите: "Оставка", "Мафията вън" и други, а хората скандират: "Оставка", "Българи, Юнаци!", "Мафия". 

"Фокус" припомня, че хиляди се събраха в "Триъгълника на властта" с искане за оставката на правителството и "премахването на Борисов и Пеевски от властта".

Към този час митингът протича мирно, но от СДВР съобщиха, че в първите часове на протеста броят на задържаните е станал над 25.

"Фокус" припомням, че парламентът обсъди шестия вот на недоверие към кабинета "Желязков", а гласуването ще бъде утре в 13:30 часа. От ПП-ДБ призоваха Слави Трифонов да оттегли подкрепата си от кабинета. 

Протести има в Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Разград, Русе, Стара Загора, Смолян, Сандански, Благоевград и други. Демонстрации има и зад граница - във Виена и Брюксел. 

Центърът на Виена се оглавява от виковете на българите там, които скандират "Оставка".

В Брюксел българите се събраха пред сградата на Европейския парламент с плакати срещу корупцията.



Статистика: